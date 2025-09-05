  • Megjelenítés
Eladja cseh leányvállalatát az E.ON
Gazdaság

Eladja cseh leányvállalatát az E.ON

Portfolio
Az E.ON eladja cseh leányvállalatát, a Gas Distribution s.r.o.-t a GasNetnek, amely a cseh ČEZ-csoport leánycége – közölte pénteken a német közműszolgáltató.

A lépéssel

a ČEZ-csoport átveszi az irányítást a cseh gázvezetékhálózat felett Prága kivételével

- derül ki a társaság csütörtöki közleményéből.

Az E.ON nem nevezett meg további részleteket, így egyelőre az ügylet ára sem ismert.

Címlapkép forrása: MTVA/Bizományosi, Oláh Tibor

