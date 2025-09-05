Elbocsátás az egyik legnagyobb magyar magánkórháznál

Komoly létszámleépítés zajlik a Duna Medical Centernél - értesült a Népszava. A magánkórház üzemeltetője, a Liv Hospital Group a dolgozók körülbelül tizedétől vált meg az elmúlt időszakban. Információk szerint múlt pénteken számos alkalmazott a műszak végén szembesült azzal, hogy megszüntetik a munkaviszonyát.
A leépítés széles körben érintette a kórház személyzetét:
szakdolgozók, orvosok, asszisztensek, gyógytornászok, szülésznők, recepciósok és call centeres munkatársak is távozni kényszerültek. Ezt megelőzően a marketing és értékesítési részleget is felszámolták.
A dolgozók nem kaptak hivatalos magyarázatot a történtekre, csupán informális csatornákon értesültek arról, hogy a magánkórház első féléves pénzügyi teljesítménye elmaradt a várakozásoktól, ami gazdasági megszorításokat tett szükségessé.
A Népszava megkereste a Duna Medical Centert, de kérdéseikre nem érkezett válasz. Cikkünk megjelentetése előtt a Portfolio is megkereste a szolgáltatót, amint érkezik válasz, frissítjük cikkünket.
A magánkórház működtetését két évvel ezelőtt vette át a török Liv Hospital Group, amely Törökország vezető magánkórházlánca. Már akkor bemutattuk, hogy 2018 és 2022 között a Duna Medical Center bár nagyra nőtt, összesen egészen brutális (szektortársaihoz képest kiugró), 4,4 milliárd forintnyi üzemi veszteséget termelt.
A kórház tehát már az átvétel előtt is komoly pénzügyi gondokkal küzdött. Legutóbbi átfogó elemzésünkből kiderült, hogy a Liv Duna Hospital árbevétele 6,4 milliárd forintra nőtt, ehhez viszont az adózás előtti eredmény tekintetében 2,67 milliárd forintos veszteséget mutatott, ami látványos növekedést jelent a 2023-ban látott -1,2 milliárd forinthoz képest.
A független könyvvizsgálói jelentésben már szerepelt egy figyelemfelhívás, miszerint
a beszámoló adatai elemzésének eredménye (kiemelten:saját tőke jegyzett tőke arány) azt jelzik, hogy a vállalkozás folytatása elvének érvényesülése a jövőben veszélybe kerülhet
A 2024. évi társasági beszámolójából az is kiolvasható, hogy a tavalyi üzleti évben az átlagos állományi létszám 198 fő volt, ami meghaladta a 2023-as 176 főt.
Mi folyik a szektorban?
Az új üzemeltető ambiciózus tervekkel érkezett, ahogyan a Portfolio-nak adott interjúban ígérték. A meglévő és az érkező know-how, valamint a tervezett beruházások segítségével nemcsak a magyar piac, de a régió piacvezetőjévé és Európa meghatározó magánkórházává fejlesztenék terveik szerint az intézményt.
A Duna Medical Center problémái nem egyediek, az egész magánegészségügyi szektor keresletcsökkenéssel küzd. Bár tavaly mintegy 600 milliárd forintot költöttek el a magánellátásban az állami rendszerből kiszoruló páciensek, egyre inkább érezhető, hogy a lakosság elhalasztja a nagyobb, költségesebb beavatkozásokat.
Karli Péter, a Heal Partners elemzője a Portfolio-nak készített elemzésében rámutatott, hogy a KSH adatai a vártnál is drasztikusabb visszaesést mutatnak ezen a piacon. A háztartások közvetlen egészségügyi kiadásai reálértéken csökkentek, ami 2015 óta nem fordult elő. A 17,6 százalékos infláció mellett ez drámai visszaesést jelent.
Bár az önkéntes finanszírozási formák, mint az egészségbiztosítások és egészségpénztárak növekedtek, nem tudták ellensúlyozni a lakosság zsebből fizetett kiadásainak zsugorodását. Összességében 15 százalék feletti reálértékű visszaesés tapasztalható a magánegészségügyi költésekben. "A jelek szerint a páciensek egy jelentős része halasztja a magánellátást, vagy visszatér az állami rendszerbe, ha csökken a rendelkezésre álló jövedelme" - írta az elemző.
Címlapkép forrása: Liv Duna Medical
