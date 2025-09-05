Hamarosan megváltozik a beutalók rendszere: rögtön rá is ugrottak a magyarok a témára

Változik az orvosi beutalók rendszere
Jelenleg a szakorvosi vizsgálatokat követő kontrollvizsgálatok esetén az a szabály érvényes, hogy amennyiben a beteg három hónapon belül ugyanahhoz a szakorvoshoz jelentkezik vissza, nem szükséges új beutalót kérnie a háziorvosától. Az új szabályozás kapcsán először arról érkeztek hírek, hogy
október elsejétől a kontrollvizsgálathoz is új beutalót kell kiállítani, kivéve, ha az adott ellátáshoz nincs szükség közvetlen orvosi közreműködésre.
A szabályokat először sokan úgy értelmezték, hogy minden kontrollvizsgálathoz a háziorvosnak kell új beutalót kiállítania, azonban az új rendszer értelmében erről nincs szó: ugyan tényleg kötelező lesz új beutalót kiállítani a jövő hónaptól a kontrollvizsgálatok esetén is, azt a vizsgálatot végző és a kontrollt elrendelő szakorvos teheti majd meg.
Egyből téma lett a beutalók kérdése a Google-ben
A Google Trends segítségével nemrég megnéztük, hogy a nyári kánikula közepette mennyiben határozta meg a magyar Google-kereséseket a népszerű hazai és külföldi utazási desztinációk időjárása, valamint, hogy a júliusban megjelent új OpenAI-modell, a GPT-5 mennyire foglalkoztatta az embereket a Google adatai alapján.
Ugyan a cikkünkben említett Magyar Közlöny augusztus 28-án jelent meg, a médiában ezen a héten jelentek meg cikkek a beutalókat érintő jogszabály-változással kapcsolatban. A Google legfelkapottabb témáit összegyűjtő rangsorában
csütörtökön a legrelevánsabb sztorik között szerepelt a beutalók kérdése.
Az elmúlt egy hét keresési adatai alapján jól látszik, hogy szeptember 4-én reggel ugrott meg igazán a keresések száma, majd a nap későbbi szakaszaiban szintén a szokásosnál erősebb maradt az érdeklődés a keresőszó iránt.
Ha térképen nézzük a keresési adatokat, látható, hogy az országban Fejér, Komárom-Esztergom és Hajdú-Bihar vármegyében volt a legnagyobb az érdeklődés arányaiban a beutalók iránt a Google-ben.
A "beutaló" keresőszó mellett megfigyelhető, hogy a hírek hallatára más, egészségüggyel kapcsolatos témák iránt is megnőtt az érdelődés a Google-ben.
Ha hosszabb távon, az elmúlt 5 évben vizsgáljuk meg a beutalóval kapcsolatos kereséseket, a grafikon egyelőre szaggatott vonallal jelöli a mostani érdeklődést, ugyanis a "beutaló" keresőszóra jelenleg is nagyobb az érdeklődés a szokásosnál. Az elmúlt évek adatait nézve idén februárban, szintén egy jogszabálymódosítás idején ugrott legmagasabbra az érdeklődés a téma iránt. Ha viszont az elkövetkező napokban sem csökken a keresési intenzitás,
akár az idei rekordot is meghaladhatja az érdeklődés, a Google prognózisa szerint.
Ez a tartalom a Google-lel való fizetett partnerség része, a Google Trends népszerűsítésére.
Címlapkép forrása: Shutterstock
