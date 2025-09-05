Hatalmas üzletet kötöttek a japánok Trumppal

Japán megerősítette, hogy évi 7 milliárd dollár értékben vásárol energiahordozókat az Egyesült Államoktól, miközben új alaszkai cseppfolyósított földgáz (LNG) megállapodást is vizsgálnak a felek.

A pénteken nyilvánosságra hozott kétoldalú kereskedelmi megállapodásról szóló közös nyilatkozat szerint

Japán elkötelezett az amerikai energiavásárlások mellett, különös tekintettel az alaszkai LNG-projektre.

Az Egyesült Államok ezzel párhuzamosan biztosítja, hogy a legalacsonyabb vámtételeket alkalmazza a japán gyógyszeripari termékekre és félvezetőkre. A nyilatkozatot Tokió tette közzé, miután Donald Trump elnök aláírta a japán árukra vonatkozó vámok csökkentéséről szóló rendeletet.

Az intézkedés a júliusban bejelentett kereskedelmi megállapodás végrehajtását szolgálja, amely javítja a két ország közötti gazdasági kapcsolatokat.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images