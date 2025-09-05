Hétfőn bukhat a francia kormány, csúnya eladósodás felé robog az ország

A konszolidációra égető szükség lenne: ha a politikusok továbbra is képtelenek megegyezni a kiigazító lépésekről, akkor Franciaország GDP-arányos államadóssága 2030-ra tíz százalékponttal, 125 százalékra nőhet a Bloomberg Economics becslése szerint.
Ahogy fentebb is látható, a Nemzetközi Valutaalap (IMF) ennél is pesszimistább, ők 128 százalékos rátára számítanak 2030-ra.
Ezzel Franciaország államadóssága arányosan már magasabb lenne, mint Görögországé.
Annak ellenére, hogy a mediterrán államról sokaknak a pénzügyi válság utáni súlyos gazdasági helyzetük jut eszébe, a kötvényhozamaik már egy ideje alacsonyabbak, mint a franciáké. Az újdonság inkább az, hogy Párizsnak az utóbbi időkben az olaszokhoz hasonló hozamokat kell kínálnia az adóssága finanszírozásához. Közben a németekkel való hozamkülönbözet elérte a 80 bázispontot – ha új választásokra lenne szükség, akkor a spread 90 bázispontra nőne a Bloomberg véleményszerzője, Lionel Laurent szerint.
A Francia Államkincstár 2025-ös becslései alapján a közép- és hosszútávú kötvények hozamának 1 százalékos emelkedése 2030-ig körülbelül 30 milliárd euró kamatfizetési többletet jelentene. Ez már az idei (nyugdíjfizetéseket nem tartalmazó) 50,5 milliárdos honvédelmi kiadásokhoz hasonló nagyságrend – miközben Európának hatalmas összegekre lenne szüksége a hadserege fejlesztéséhez és a zöld átmenethez.
Jelenleg a legvalószínűbb forgatókönyv, hogy Bayrou elbukja a bizalmatlansági szavazást és Emmanuel Macron megpróbál egy új kormányt és többséget felállítani anélkül, hogy időközi választásokat tartanának.
A hétfői szavazás elvesztése azért is tűnik valószínűnek, mert ha a szocialisták és a szélsőjobboldali Nemzeti Tömörülés a kabinet ellen foglalnak állást, az már elég ahhoz, hogy új kormányt kelljen felállítani.
A szocialisták kijelentették, hogy a mostani vezető pártszövetség leváltására fognak szavazni – sőt, már a saját költségvetési tervüket is bemutatták, amit majd a koalíciós tárgyalások alapjaként szeretnének használni. A miniszterelnök szélsőjobboldallal történő egyeztetése kedden futott zátonyra.
Bayrou egyébként azért hirdette meg váratlanul a bizalmatlansági szavazást, mert legitimitást szeretett volna szerezni a 44 milliárd eurós megtakarítást célzó kiadáscsökkentési és adóemelési terveihez. Egyben fel szerette volna hívni a figyelmet a pénzügyek súlyos állapotára. "Hogy a francia emberek lássák a helyzet komolyságát, azt mondtam, hogy a kormány jövőjét teszem az asztalra" – nyilatkozta csütörtök este egy interjúban a France 2 tévécsatornának.
A kormány bukása nem vetne jó fényt Franciaországra, és több elemző szerint annak a kockázatát is növelné, hogy újabb hitelminősítő dönt az állam leminősítése mellett.
Ha a kormány megbukik egy bizalmatlansági szavazáson, ami a költségvetési szigorításról szól, az arra utalna, hogy nem sok választói vagy politikusi hajlandóság van a fiskális szigorra
– fejtegette a Citi bank európai kamatstratégája, Aman Bansal a Reutersnek.
A hírügynökség gyűjtése alapján a Fitch szeptember 12-én, a Moody's október 24-én, míg az S&P november 28-án vizsgálja felül Párizs adósbesorolását. A Moody's legutóbb tavaly decemberben módosította értékelését Aa3-ról az eggyel alacsonyabb Aa2-re, éppen a hosszabb távú kiigazítás várható hiánya miatt. Ha a Fitch is leminősítés mellett döntene jövőhéten, akkor az ország A+ kategóriába kerülne, ami 7 szinttel van a bóvli kategória felett és a legalacsonyabb lenne a versenytársak közt. Igaz, a Goldman Sachs szerint ez a forgatókönyv nem valószínű, tekintve, hogy az előrejelzések már így is elég negatívak. A Fitch márciusi várakozásai alapján a költségvetési hiány 5,6 százalék lesz – egy százalékponttal magasabb, mint amivel a kormány számol.
A politikai instabilitást a befektetők már most sem nézik jó szemmel. A Bank of America európai alapkezelői felmérése szerint Franciaország volt a legkevésbé kedvelt euróövezeti tőzsde a múlt hónapban, és eddig ebben az évben minden jelentős versenytársát alulteljesítette. Mégis, a túlzott borúlátás ellen intett Jean Dalbard közgazdász, aki a franciák helyzetéről úgy vélekedett,
a jövőben egy adósságválsággá vagy gazdasági válsággá válhat, de jelenleg még csak egy politikai válság.
Címlapkép forrása: EU
Nekimegy az EU a Google-nak: milliárdos bírság és nagy változások jönnek
De a feldarabolást egyelőre megúszta.
Két hónapja nem volt ilyen mélyen a cukor ára
Bőséges kínálatra számítanak Brazíliából.
Leküzdhetetlen problémával küzd az ukrán hadsereg, de van a történetben egy csavar
Erős beszámolók kerültek elő.
Eséssel zárta a hetet a magyar tőzsde
Ment a nemzetközi hangulattal.
Olyan csúcsokat támad a forint, amit kevesen hittek – Mi történik?
A Közgazdász-vándorgyűlésen elhangzottak a magyar devizát is megmozgatták.
Hamarosan megváltozik a beutalók rendszere: rögtön rá is ugrottak a magyarok a témára
Nagyot emelkedett az érdeklődés a témával kapcsolatban.
Ez a befektetés az aranynál is nagyobbat szólhat – Mutatjuk, hogyan lehet beszállni!
Most lesz csak igazán izgalmas a helyzet.
HR trendek 2025-2026
A magyar munkaerőpiac 2025-ben fordulóponthoz érkezett. A gazdasági bizonytalanság, a technológiai fejlődés és a társadalmi elvárások együtt formálják át a vállalatok működését. Az elk
Hasznos útmutatót ad Odüsszeusz az élet bolyongásaihoz
Az Odüsszeia kódja ma is friss. Fontos kérdésekben ad iránymutatást az eposz: mi múlik rajtunk és mi nem; mit lehet megúszni és mit nem; mi a nők szerepe a világban; milyen erők alakítják az
Hullámok hátán a zöldebb energia felé
A tengerek, óceánok hullámzása és az árapály régóta ismert, állandó és kiszámítható energiaforrás. Az energetikai szakértők egyre többen hangsúlyozzák, hogy az
Deák Ferenc eladná a lelkét egy lakásért? (feat. Szabó László)
Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Podcasts és Soundcloud
Sosem látott pénzt költött el a leggazdagabb liga, de megfizetik az árát
Több, mint 1.360 milliárd forint - ennyit költöttek el az angol első osztály, a Premier League focicsapatai játékosokra a nyáron. Bődületes rekord, amit egy másik... The post Sosem látott pén
Jóléti társadalom megoldja a problémáidat?
Talán senki számára nem kérdés, hogy a világ gazdagodásával nem szabadultunk meg a gondjainktól. Sőt, sokszor a "gazdagabb" országokban "rosszabbul" élnek az emberek, mint a "szegényebbek
Kik vehetnek fel 10% önerő mellett Otthon Startot és kikre nem érvényes a könnyítés?
Szeptember másodikától módosította az MNB az adósságfék szabályokat. Így szélesebb réteg vehet fel minimális 10% önerő mellett lakáshitelt. Mindenképpen érdemes leszögezni, hogy a válto
5,871 milliárd euróból újítanák meg Görögország vízrendszerét
A görög kormány új stratégiát hirdetett a vízügyi problémák kezelésére, válaszul a klímaváltozás súlyos kihívásaira.
Olyan csúcsokat támad a forint, amit kevesen hittek – Mi történik?
A Közgazdász-vándorgyűlésen elhangzottak a magyar devizát is megmozgatták.
A Labubu babák a tőzsdén is tarolnak
Amikor az eredetit gyártja Kína, a másolatot a világ.
Pickup tuning a határban: ezek az extrák most a gazdák és vadászok kedvencei
A pickupok ütőképességét az extrák adják.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.