  • Megjelenítés
Hullámzó frontrendszer éri el hazánkat: ilyen időjárásra kell készülni a hétvégén
Gazdaság

Hullámzó frontrendszer éri el hazánkat: ilyen időjárásra kell készülni a hétvégén

Portfolio
A HungaroMet friss időjárás-előrejelzése szerint egy szétesőfélben lévő, hullámzó hidegfront éri el a Kárpát-medencét. A frontrendszer mérsékelt hatással lesz csak hazánkra, a hőmérséklet mindössze néhány Celsius-fokkal esik vissza, csapadék pedig nem várható az ország döntő részén.

A jelenleg Nyugat-Európában elhelyezkedő hidegfront jelenleg fokozatosan araszol hazánk felé. Azonban mire eléri hazánkat, már meggyengül, szétesik a frontrendszer így jelentős felhősödésre és csapadékra nincs kilátás.

Az előttünk álló éjszaka során derült, gyengén felhős lesz az idő. A front hatására elsősorban a Dunántúlon megerősödhet, helyenkén akár viharossá is válhat az észak-nyugati szél. A hőmérséklet minimuma

15 és 20 Celsius-fok között alakul majd, de helyenként előfordulhatnak ennél alacsonyabb értékek is.

Holnap napközben a napsütésé lesz a főszerep, kevés gomoly és fátyolfelhővel. Az ország keleti részein megnövekedhet a gomolyfelhőzet, így arrafelé záporok, zivatarok és felhőszakadás is kialakulhat majd. A hőmérséklet maximuma nagyjából 25-30 Celsius-fok között alakul majd országszerte.

Az elkövetkező napokban szintén száraz, napos időre lehet készülni,

a hőmérséklet pedig egészen a jövőhét közepéig emelkedik majd, ami után egy újabb front hatására visszább eshet a hőmérséklet és nőhet a csapadékhajlam.

Kapcsolódó cikkünk

Szomorú rekordok dőltek meg az idei nyáron Magyarországon

Megérkezett az időjárás-előrejelzés: ilyen idő várható a nap folyamán

Súlyos időjárási összeomlás fenyegeti Európát, rettentő hideg telek jöhetnek

Erre vártak a magyarok, megjött a részletes időjárás-előrejelzés

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

HR trendek 2025-2026

A magyar munkaerőpiac 2025-ben fordulóponthoz érkezett. A gazdasági bizonytalanság, a technológiai fejlődés és a társadalmi elvárások együtt formálják át a vállalatok működését. Az elk

Konferencia ajánló

Sikerklub hazai kkv-nak

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum

2025. szeptember 17.

Portfolio Future of Finance 2025

2025. szeptember 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
Az MNB elmondta, hogyan lehetne jobb a magyar egészségügy
Gazdaság
Hamarosan megváltozik a beutalók rendszere: rögtön rá is ugrottak a magyarok a témára
Pénzcentrum
Sokk a világgazdaságban: olyan fordulat zajlik, amire senki sem mert volna fogadni 20 éve
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility