Hullámzó frontrendszer éri el hazánkat: ilyen időjárásra kell készülni a hétvégén

A jelenleg Nyugat-Európában elhelyezkedő hidegfront jelenleg fokozatosan araszol hazánk felé. Azonban mire eléri hazánkat, már meggyengül, szétesik a frontrendszer így jelentős felhősödésre és csapadékra nincs kilátás.

Az előttünk álló éjszaka során derült, gyengén felhős lesz az idő. A front hatására elsősorban a Dunántúlon megerősödhet, helyenkén akár viharossá is válhat az észak-nyugati szél. A hőmérséklet minimuma

15 és 20 Celsius-fok között alakul majd, de helyenként előfordulhatnak ennél alacsonyabb értékek is.

Holnap napközben a napsütésé lesz a főszerep, kevés gomoly és fátyolfelhővel. Az ország keleti részein megnövekedhet a gomolyfelhőzet, így arrafelé záporok, zivatarok és felhőszakadás is kialakulhat majd. A hőmérséklet maximuma nagyjából 25-30 Celsius-fok között alakul majd országszerte.

Az elkövetkező napokban szintén száraz, napos időre lehet készülni,

a hőmérséklet pedig egészen a jövőhét közepéig emelkedik majd, ami után egy újabb front hatására visszább eshet a hőmérséklet és nőhet a csapadékhajlam.

