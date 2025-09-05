  • Megjelenítés
Itt a bejelentés: így alakul holnaptól a benzin ára
Gazdaság

Itt a bejelentés: így alakul holnaptól a benzin ára

Portfolio
Szombaton nem várható ezúttal változás a nagykereskedelmi üzemanyagárakban - írja a holtankoljak.

A benzin és a gázolaj ellenértéke sem csökken vagy emelkedik holnap.

A mai napon az alábbi átlagárakkal találkozhatunk a kutakon:

  • 95-ös benzin: 591 Ft/liter
  • Gázolaj: 592 Ft/liter 
Kapcsolódó cikkünk

Nagy Márton bejelentette: elmaradhat a jövedéki adó emelése

Összegyűltek a viharfelhők a benzinkutak felett

Itt a bejelentés: így alakul holnaptól a benzin ára

Címlapkép forrása: Shutterstock

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

HR trendek 2025-2026

A magyar munkaerőpiac 2025-ben fordulóponthoz érkezett. A gazdasági bizonytalanság, a technológiai fejlődés és a társadalmi elvárások együtt formálják át a vállalatok működését. Az elk

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Sikerklub hazai kkv-nak

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum

2025. szeptember 17.

Portfolio Future of Finance 2025

2025. szeptember 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
thyssenkrupp acél_getty_stock
Gazdaság
A német acélóriás dolgozóinak több mint kéthermada mondott igent a drasztikus változtatásokra
Pénzcentrum
Kiderült a meglepő igazság az Otthon Start hitelről: tisztul a kép, minden egy irányba mutat
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility