Itt a kutatás, ami bebizonyítja: az AI tényleg elveszi a munkát, főleg a fiatalok elől

Kanárik a szénbányában
A Stanford egyetem által készített, „Canaries in the Coal Mine? Six Facts about the Recent Employment Effects of Artificial Intelligence” című tanulmány az egyik első nagyléptékű, empirikus vizsgálat, amely a generatív mesterséges intelligencia munkaerőpiaci hatásait méri valós, nagy mintán alapuló adatok segítségével.
A szerzők - Erik Brynjolfsson, Bharat Chandar és Ruyu Chen - az Egyesült Államok legnagyobb bérszámfejtő szolgáltatójának, az ADP-nek a havi, egyéni szintű nyilvántartásait elemezték, amelyek több millió munkavállaló adatait tartalmazzák 2021 és 2025 között. Ez a részletes adatforrás lehetővé tette számukra, hogy közel valós időben kövessék nyomon a foglalkoztatási trendek alakulását, különösen azokban a szakmákban, amelyek kiemelten érintettek a generatív AI terjedése szempontjából, mint például a szoftverfejlesztés vagy az ügyfélszolgálat.
A tanulmány egyik legfontosabb felismerése, hogy a fiatal, pályakezdő munkavállalók - különösen a 22-25 éves korosztály - a legnagyobb vesztesei az AI gyors elterjedésének.
Veszélyben a fiatal pályakezdők
Miközben az összfoglalkoztatás az USA-ban stabilan növekedett a vizsgált időszakban, a fiatalok helyzete már közel sem ilyen kedvező. Az AI által leginkább érintett szakmákban ugyanis számottevő csökkenés figyelhető meg körükben: a szoftverfejlesztők esetében például 2022 vége óta közel 20%-kal esett vissza a 22-25 évesek foglalkoztatottsága, míg az idősebb korosztályban - akik ugyanebben a szakmában dolgoznak - a létszám stabil maradt vagy akár nőtt is.
Hasonló mintázat figyelhető meg a számítógépes szakmák (például szoftverfejlesztés, adattudomány, kiberbiztonság, hálózati architektúra és hardverfejlesztés) és általánosabban a szolgáltatási ügyintézők esetében is.
Ezzel szemben az AI-nak kevésbé kitett szakmákban teljesen más a dinamika. A raktári dolgozók és rendelésfeldolgozók esetében nincs nyilvánvaló különbség az életkor szerint. Az egészségügyi dolgozók körében a tendencia egészen más, mint a szoftverfejlesztők vagy az ügyfélszolgálati dolgozók esetében: a fiatal munkavállalók foglalkoztatottsága gyorsabban növekszik, mint az idősebbeké.
Ez a kettősség világosan jelzi, hogy a generatív AI nem egységesen érinti a munkaerőpiacot, hanem korosztályonként és tapasztalati szintenként eltérő hatásokat vált ki.
A következő ábrákról azt lehet leolvasni, hogy a különböző életkorú dolgozóknál milyen mértékben érinti a foglalkoztatottságot az AI-nak való nagyobb kitettség. A bal felső ábra a 22-25 éves munkavállalók esetében érdemi csökkenést mutat a foglalkoztatásban az AI-nak kitett szakmákban. Az idősebb korcsoportok esetében sokkal kevésbé markáns különbségeket találunk a foglalkoztatás változásában az AI-kitettség alapján között.
A fiatalok esetében főként a „tankönyvi” tudásra épülő feladatok jelentik a munkájuk alapját, amelyeket az AI könnyen képes átvenni. Az idősebb, tapasztalt munkavállalók viszont olyan nehezen átadható, gyakorlatban megszerzett tudással rendelkeznek, amelyet az algoritmusok jelenleg még nem tudnak megfelelően helyettesíteni.
Már most látszanak az AI hatásai
A tanulmány második fontos megállapítása, hogy
bár a munkaerőpiac egészét tekintve nem beszélhetünk válságról, a fiatalok körében látványosan megtorpant a foglalkoztatás bővülése.
Míg a kevésbé AI-érzékeny területeken (1-3 kvintilis) a fiatalok foglalkoztatottsága nagyjából az idősebbekével együtt nőtt, addig az erősen érintett szektorokban (4-5 kvintilis) a 22-25 évesek körében 6%-os visszaesés történt 2022 vége és 2025 közepe között. Ezzel párhuzamosan a 35-49 éves korosztály ugyanebben az időszakban 6-9%-os növekedést mutatott fel. Az adatok tehát arra utalnak, hogy az AI-nak kitett fiatal pályakezdők gyenge foglalkoztatási mutatói húzzák lefelé az egész korosztály aggregált munkaerőpiaci teljesítményét.
Automatizáció és kiegészítés
A harmadik nagy felismerés a tanulmányban az, hogy nem minden AI-használat hat egyformán a foglalkoztatásra.
A különbség elsősorban aközött van, hogy az adott technológia automatizálja vagy kiegészíti az emberi munkát.
- Azokban a szakmákban, ahol az AI elsősorban helyettesít - például a rutinszerű kódolási feladatokban vagy a standardizált ügyfélszolgálati folyamatokban -, a fiatalok körében markáns csökkenés tapasztalható.
- Ezzel szemben, ahol a technológia inkább támogatja, kibővíti a dolgozók képességeit - például kutatásban, validációban vagy döntéstámogatásban -, a foglalkoztatás nem esett vissza, sőt egyes esetekben még növekedett is.
Ez a különbség kulcsfontosságú a jövő munkaerőpiaci alkalmazkodása szempontjából: a cégek és munkavállalók hosszú távú sikerét nagyban meghatározza majd, hogy az AI-t mennyire képesek kiegészítőként, és nem pusztán helyettesítőként használni.
Tényleg az AI-ról van szó
A negyedik pontban a kutatók kizárták az alternatív magyarázatokat. Elemzéseik során kontrollálták az iparági és vállalati sokkok hatását - például a kamatkörnyezet változásait vagy az ágazati lassulásokat -, és azt találták, hogy ezek nem magyarázzák a fiatal, AI-nak kitett munkavállalók munkahelyvesztését.
Ez arra utal, hogy a generatív AI terjedése valóban önálló, erőteljes hatást gyakorol a foglalkoztatásra, és nem egyszerűen más gazdasági folyamatok mellékhatásáról van szó.
A bérekben alig látszik az AI hatása
Az ötödik megállapítás szerint
a bérekben sokkal kevésbé látható az AI hatása, mint a foglalkoztatásban.
Az adatok alapján nem alakult ki számottevő különbség sem az életkor, sem az AI-kitettség alapján a bérek változásában. Ennek egyik oka lehet a bérek rövid távú „ragadóssága”: a cégek lassabban reagálnak fizetésemeléssel vagy -csökkentéssel, mint munkaerő-felvétellel vagy elbocsátással.
Elképzelhető ugyanakkor, hogy hosszabb távon az AI a béreket is differenciáltabban alakítja majd, attól függően, hogy a technológia inkább a kevésbé képzett feladatokat helyettesíti vagy a magasabb szintű, szakértői feladatokat.
Megállják a helyüket az eredmények
Végül a hatodik megállapítás szerint a kutatási eredmények konzisztensek maradtak akkor is, ha különböző mintavételi stratégiákat alkalmaztak. Ugyanezek a trendek figyelhetők meg a technológiai szektoron kívüli vállalatoknál, a távmunkára kevésbé alkalmas szakmákban, illetve akkor is, ha az adatsort korábbi évekig nyújtják vissza. Fontos, hogy a fordulat különösen 2022 végétől, azaz a generatív AI - például a ChatGPT - széles körű elterjedésétől kezdve válik látványossá.
Ez arra utal, hogy a változás szorosan összefügg az új AI-eszközök munkahelyi alkalmazásával.
Konklúzió
A szerzők hangsúlyozzák, hogy bár a dokumentált folyamatok részben más tényezők hatását is tükrözhetik,
az adatok összességében erősen alátámasztják azt a hipotézist, hogy a generatív AI elkezdte érdemben alakítani a munkaerőpiacot.
A legnagyobb kockázatnak jelenleg a fiatal, pályakezdő dolgozók vannak kitéve, akik tudásuk jellegéből adódóan könnyebben helyettesíthetők. Ezzel szemben a tapasztaltabb korosztály védettebbnek tűnik, mivel olyan gyakorlatias, implicit tudással rendelkezik, amelyet az AI nem tud egyszerűen lemásolni.
A tanulmány viszont a „kanárik a szénbányában” metaforával él: a fiatalok helyzetének romlása előrevetítheti, milyen szélesebb körű hatásokra lehet számítani, ahogy a technológia további területeken is elterjed.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
