Itt vannak a számok: minden idők egyik legmelegebb nyarán vagyunk túl

A meteorológiai oldal közzétette az előző évszak összefoglaló adatsorát Magyarországról. Az országos középhőmérséklet 2025 nyarán átlagosan 22,06 Celsius-fok volt, ez 1,22 fokkal haladja meg az 1991–2020-as 30 éves átlagot. A méréseket 1901 óta végzik, a kezdetek óta ez volt a hetedik legmelegebb nyár. Az elmúlt hónapokban több hullámot is tapasztalhatott a lakosság, a legmelegebb július 26-án volt a sarkadi Malomfok mérőállomáson, ahol 41,3 Celsius-fokig kúszott fel a hőmérő higanyszála.
Mindegyik hónap melegebb volt a 30 éves átlaghoz képest, a június 2,5-tel, a július 0,7-tel az augusztus pedig 0,5-tel múlta felül az 1991 és 2020 között mért átlagokat. A nyár első hónapja ezzel a kezdet óta a második legmelegebb lett. Országosan jelentős eltérések mutatkoztak, a Magyarország legtöbb részén 21,5 és 22,5 fok között alakult a hőmérséklet, de az Alföldön 23 Celsius feletti értékek is előfordultak. Ezzel szemben a hegyvidékeken több helyen 20 fokot sem érte el a nyár átlaga.
Az eddig legmelegebb nyár 2024-ben volt, akkor országos átlagban 23,58 fokot mértek.
Lesújtó adatok érkeztek az idei évben leesett csapadékmennyiség országos átlagáról: mindössze 119 milliméter, volt, ez az 59 százaléka az 1991-2020 között mért átlagoknak, az 203,1 mm. A 2025-ös év az eddigi nyolcadik legszárazabb nyarat hozta. Mindegyik hónapban kevesebb eső esett, mint az átlag, különösen a június tűnik ki a 83 százalékos elmaradással. Júliusban „csak” 15 százalék, augusztusban pedig 23 százalék volt a leesett csapadék mennyisége. A legesősebb pont Sopronban volt, a Muck-kilátónál 309,3 millimétert mértek, ezzel szemben Kakucson mindössze 39 mm-t. Ebben a tekintetben is nagyok az országos eltérések: a Dunántúl nem volt ritka a 200 mm feletti átlag, ám a Duna-Tisza közén és Baranyában egyes területeken a valaha volt legszárazabb nyár volt az idei.
A HungaroMet szerintCsökölyön 184 mm eső esett egy nap alatt július 27-én, ez volt az idei nyár csapadékrekordja.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
