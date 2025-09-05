  • Megjelenítés
Megérkezett az időjárás-előrejelzés: ilyen idő várható a nap folyamán
Gazdaság

Megérkezett az időjárás-előrejelzés: ilyen idő várható a nap folyamán

Portfolio
A HungaroMet előrejelzése szerint a mai nap folyamán általában napos időre számíthatunk Magyarországon, kevés gomoly- és fátyolfelhővel. A felhőzet az Északi-középhegységben és az Északnyugat-, Nyugat-Dunántúlon megvastagodhat pénteken, így ezekben a régiókban zápor és zivatar is kialakulhat.

A HungaroMet Facebook-bejegyzése szerint pénteken napközben nagyrészt gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás, majd délután egyre többfelé északnyugatira fordul, az alábbi térképen narancssárga színnel jelzett tájakon pedig estétől meg is erősödik a szél.

hungaromet-időjárás-szél-hőmérséklet-csapadék
Kép forrása: HungaroMet

A hőmérséklet csúcsértéke országszerte

26 és 35 Celsius-fok között valószínű,

az előrejelzések szerint pedig az Alföldön várható a legmelegebb idő.

Kapcsolódó cikkünk

Erre vártak a magyarok, megjött a részletes időjárás-előrejelzés

Már látják, milyen lehet az időjárás a horvát utószezonban

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

HR trendek 2025-2026

A magyar munkaerőpiac 2025-ben fordulóponthoz érkezett. A gazdasági bizonytalanság, a technológiai fejlődés és a társadalmi elvárások együtt formálják át a vállalatok működését. Az elk

MNB Intézet

Mit köszönhetünk a ChatGPT-nek?

Az emberi hallucinációt mint a külső inger nélküli érzékelést definiálhatjuk. Modellhallucinációról akkor beszélhetünk például, amikor egy modell elsősorban nem adatra, hanem a modell fel

Konferencia ajánló

Sikerklub hazai kkv-nak

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum

2025. szeptember 17.

Portfolio Future of Finance 2025

2025. szeptember 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
Nagy Márton
Gazdaság
Nagy Márton bejelentette: elmaradhat a jövedéki adó emelése
Pénzcentrum
Kiderült a meglepő igazság az Otthon Start hitelről: tisztul a kép, minden egy irányba mutat
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility