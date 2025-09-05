Megérkezett az időjárás-előrejelzés: ilyen idő várható a nap folyamán

A HungaroMet előrejelzése szerint a mai nap folyamán általában napos időre számíthatunk Magyarországon, kevés gomoly- és fátyolfelhővel. A felhőzet az Északi-középhegységben és az Északnyugat-, Nyugat-Dunántúlon megvastagodhat pénteken, így ezekben a régiókban zápor és zivatar is kialakulhat.

A HungaroMet Facebook-bejegyzése szerint pénteken napközben nagyrészt gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás, majd délután egyre többfelé északnyugatira fordul, az alábbi térképen narancssárga színnel jelzett tájakon pedig estétől meg is erősödik a szél.

Kép forrása: HungaroMet

A hőmérséklet csúcsértéke országszerte

26 és 35 Celsius-fok között valószínű,

az előrejelzések szerint pedig az Alföldön várható a legmelegebb idő.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images