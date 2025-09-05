Mélypontjáról emelkedik a magyar ipar

Júliusban 2%-kal emelkedett az ipari termelés az előző hónaphoz képest, amivel korrigálta az előző két hónap lejtmenetét. Ezzel a Covid-válság óta nem látott mélypontjáról elrugaszkodott az ipar, ám a kilátások javulásához még több kedvező adatra lenne szükség.

Több mint két éve kifejezetten gyenge teljesítményt mutat a hazai ipar. Júniusban olyan alacsony szintre süllyedt a kibocsátás, amit utoljára a Covid-válságban láttunk. Ehhez képest a most megjelent, júliusi adat kifejezetten kedvező hírnek mondható, hiszen az előző hónaphoz képest 2%-kal nőtt a termelés.

Ahogy azonban a fenti ábrán látható, még kellene egy-két erős adat ahhoz, hogy emelkedő trendről beszéljünk az iparban. Egyelőre inkább egy lejtmenet utáni cikk-cakkos stagnálás képe rajzolódik ki előttünk. Ha a következő hónapok is jól alakulnának, akkor bízhatnánk abban, hogy az ipar kikerül abból a gödörből, amiben évek óta van.

Éves alapon ráadásul továbbra is mínuszos adatot közölt a statisztikai hivatal. Júliusban az ipari termelés volumene 1%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól. A Központi Statisztikai Hivatal rövid értékelése szerint

feldolgozóipari alágak többségében csökkent a termelés volumene az előző év azonos hónapjához viszonyítva.

A legnagyobb súlyú alágak közül a járműgyártásban, az élelmiszer, ital és dohánytermék gyártásában, valamint a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártásában növekedés következett be, ugyanakkor a villamos berendezés gyártása visszaesett - tette hozzá a KSH.

Mindez azt sugallja, hogy a feldolgozóipari alágak vegyesen teljesítenek. A villamos berendezések gyártásába tartozik az akkumulátorgyártás, a visszaesés pedig azt jelzi, hogy az elmúlt években Magyarországon meghatározóvá vált szektor mélyrepülése tovább tart, rányomva a bélyegét az egész iparra.

Az ipar kilátásait továbbra is beárnyékolja a globális vámháború, az egyre több geopolitikai bizonytalanság, illetve a gyenge nemzetközi konjunktúra. Az év első hét hónapjában 3,5%-kal maradt el az ipar teljesítménye a tavalyitól, így ez lehet a harmadik egymást követő év, amikor a szektor visszaesik. Ilyen a rendszerváltás óta nem történt.

