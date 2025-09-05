  • Megjelenítés
Mindenkit meglepett, mekkora válságban van a német ipar
Mindenkit meglepett, mekkora válságban van a német ipar

Júliusban nagyot estek a német gyáripari megrendelések - adta hírül a Bloomberg. Az iparban a jelenlegi helyzet nem jó, a vállalatok egyre jobban érzik a vámháború hatásait, miközben a korábbi versenyképességi problémák sem szűntek meg. Bizakodásra egyedül a kormány következő években induló fiskális programjai és az euróövezet csökkenő kamatszintje adhatnak okot.

A tavaszi hónapok enyhe növekedése után júliusban váratlanul nagyot estek a német gyáripari megrendelések.

Havi alapon 2,9 százalékkal csökkentek a megrendelések, ami január óta a legnagyobb visszaesést jelenti.

A rossz hír teljesen váratlanul érte a piacokat, a Bloomberg saját felmérése ugyanis 0,5 százalékos növekedést prognosztizált, míg a nagy értékű megrendelésektől szűrt termékkört nézve 0,7 százalékos bővülést vártak az elemzők.

A gazdasági minisztérium szerint

a rendelésállomány alakulását továbbra is a kereskedelmi és geopolitikai bizonytalanságok vezetik, a kereslet gyenge marad, bár vannak jelek arra, hogy az ipari kereslet elérte a mélypontját.

Az adatok alapján egyértelmű, hogy Európa legnagyobb gazdasága komolyan megszenvedi a vámháború hatásait. Németország már 3 éve nem tud kilábalni a gazdasági válságból, amelyet a vámháború mellett az orosz-ukrán háború Bár a múlt hónapban létrejött európai-amerikai megállapodás a korábbi fenyegetésekhez képest "csak" 15 százalékos vámokat tartalmaz, ez még mindig érzékenyen érinti az amúgy is versenyképességi problémákkal küzdő német gazdaságot.

Leginkább az autóipar szenved (mivel a szektort sújtó amerikai vámok egyelőre magasabbak 15 százaléknál), de a vegyipari üzemek is csak 72 százalékos kapacitáskihasználtsággal működtek a 2. negyedévben, ami 1991 óta a legalacsonyabb.

Német kutatóintézetek szerint a közeljövőben nincs esély érdemi gazdasági fellendülésre, a szervezetek 2025-re mindössze 0,1–0,2 százalékos GDP-bővülést várnak.

Tartósabb élénkülést csak 2026-tól remélnek a szakértők, ennek főként a növekvő állami kiadások és az Európai Központi Bank (EKB) kamatvágásai ágyazhatnak meg. Ezen hatások miatt Joerg Kraemer, a Commerzbank vezető közgazdásza szerint jövőre akár az 1,4 százalékos GDP-növekedés is elérhető.

