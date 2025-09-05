Nagy a feszültség az OMV-nél: több ezer embert elküldenek

A részben állami tulajdonban lévő OMV tavaly történetének negyedik legjobb eredményét érte el, így a menedzsment szerint most még van forrás arra, hogy bőkezű szociális csomagokkal támogassák a távozókat.

A vállalatnál hangsúlyozzák, hogy

a leépítést a lehető legkíméletesebben kívánják végrehajtani, ugyanakkor a bécsi központban, különösen a vállalati adminisztrációban és a pénzügyi részlegen jelentős karcsúsítás várható.

Ezekben az egységekben az elmúlt évtizedben jócskán nőtt a létszám, részben annak köszönhetően, hogy Rainer Seele korábbi vezérigazgató több száz munkatársat hozott át Romániából, jóval magasabb osztrák bérszinteken.

A régióban leginkább a romániai Petrom, a bajorországi Burghausen finomító és a pozsonyi telephely kerülhet sorra, míg a Borealis vegyipari leányvállalatot nem érinti a program, hiszen az az abu-dzabi Adnoc-kal közösen létrehozandó BGI-be olvad.

A nyomás ugyanakkor iparági jelenség: az olaj- és gázipar világszerte költségcsökkentésre kényszerül a csökkenő olajárak miatt:

Az OMV első féléves nyeresége 55 százalékkal, 384 millió euróra zuhant,

a Shell például 6500 munkahely megszüntetését jelentette be,

a Chevron 1500 dologzót küld el,

míg a ConocoPhillips minden negyedik dolgozótól megválik.

A dolgozói hangulatot külön rontja, hogy eközben az OMV-nél ismét napirenden van az igazgatóság bővítése: a négytagú menedzsmentet ötfősre növelnék, méghozzá úgy, hogy egy új vezető kizárólag a BGI-re koncentráljon.

Ez sokak szerint rossz üzenet, hiszen a dolgozókon spórolnak, miközben a vezetést bővítik.

A bizonytalanságot fokozza, hogy Alfred Stern vezérigazgató legkésőbb 2026 augusztusában távozik a posztról, utódját már keresik. Bennfentesek szerint ideális jelölt egy osztrák vezető lenne, akinek neve jól cseng a cég falain belül. Esélyesként felmerült Thomas Gangl, a Borealis korábbi vezére, illetve Johann Pleininger, az OMV volt vezérigazgató-helyettese, aki jelenleg a bahreini állami olajcéget vezeti. A háttérben ugyanakkor újra megjelent Rainer Seele neve is, aki állítólag rendszeresen feltűnik az OMV-nél, és nem kizárt, hogy Abu Dhabi támogatásával hamarosan a felügyelőbizottságban kap szerepet.

