  • Megjelenítés
Nagy a feszültség az OMV-nél: több ezer embert elküldenek
Gazdaság

Nagy a feszültség az OMV-nél: több ezer embert elküldenek

Portfolio
Komoly feszültség alakult ki az OMV-nél, miután a bécsi központban bejelentették, hogy a Revo névre keresztelt költségcsökkentési és hatékonyságnövelési program keretében jelentős leépítések várhatók. Ausztriában több száz főt, világszerte pedig akár kétezer dolgozót is érinthet a lépés - számolt be a Kurier.  

A részben állami tulajdonban lévő OMV tavaly történetének negyedik legjobb eredményét érte el, így a menedzsment szerint most még van forrás arra, hogy bőkezű szociális csomagokkal támogassák a távozókat.

A vállalatnál hangsúlyozzák, hogy

a leépítést a lehető legkíméletesebben kívánják végrehajtani, ugyanakkor a bécsi központban, különösen a vállalati adminisztrációban és a pénzügyi részlegen jelentős karcsúsítás várható.

Ezekben az egységekben az elmúlt évtizedben jócskán nőtt a létszám, részben annak köszönhetően, hogy Rainer Seele korábbi vezérigazgató több száz munkatársat hozott át Romániából, jóval magasabb osztrák bérszinteken.

A régióban leginkább a romániai Petrom, a bajorországi Burghausen finomító és a pozsonyi telephely kerülhet sorra, míg a Borealis vegyipari leányvállalatot nem érinti a program, hiszen az az abu-dzabi Adnoc-kal közösen létrehozandó BGI-be olvad.

A nyomás ugyanakkor iparági jelenség: az olaj- és gázipar világszerte költségcsökkentésre kényszerül a csökkenő olajárak miatt:

  • Az OMV első féléves nyeresége 55 százalékkal, 384 millió euróra zuhant,
  • a Shell például 6500 munkahely megszüntetését jelentette be,
  • a Chevron 1500 dologzót küld el,
  • míg a ConocoPhillips minden negyedik dolgozótól megválik.

A dolgozói hangulatot külön rontja, hogy eközben az OMV-nél ismét napirenden van az igazgatóság bővítése: a négytagú menedzsmentet ötfősre növelnék, méghozzá úgy, hogy egy új vezető kizárólag a BGI-re koncentráljon.

Ez sokak szerint rossz üzenet, hiszen a dolgozókon spórolnak, miközben a vezetést bővítik.

A bizonytalanságot fokozza, hogy Alfred Stern vezérigazgató legkésőbb 2026 augusztusában távozik a posztról, utódját már keresik. Bennfentesek szerint ideális jelölt egy osztrák vezető lenne, akinek neve jól cseng a cég falain belül. Esélyesként felmerült Thomas Gangl, a Borealis korábbi vezére, illetve Johann Pleininger, az OMV volt vezérigazgató-helyettese, aki jelenleg a bahreini állami olajcéget vezeti. A háttérben ugyanakkor újra megjelent Rainer Seele neve is, aki állítólag rendszeresen feltűnik az OMV-nél, és nem kizárt, hogy Abu Dhabi támogatásával hamarosan a felügyelőbizottságban kap szerepet.

Címlapkép forrása: Shutterstock

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

HR trendek 2025-2026

A magyar munkaerőpiac 2025-ben fordulóponthoz érkezett. A gazdasági bizonytalanság, a technológiai fejlődés és a társadalmi elvárások együtt formálják át a vállalatok működését. Az elk

MNB Intézet

Mit köszönhetünk a ChatGPT-nek?

Az emberi hallucinációt mint a külső inger nélküli érzékelést definiálhatjuk. Modellhallucinációról akkor beszélhetünk például, amikor egy modell elsősorban nem adatra, hanem a modell fel

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Sikerklub hazai kkv-nak

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum

2025. szeptember 17.

Portfolio Future of Finance 2025

2025. szeptember 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Nagy Márton
Gazdaság
Nagy Márton bejelentette: elmaradhat a jövedéki adó emelése
Pénzcentrum
Kiderült a meglepő igazság az Otthon Start hitelről: tisztul a kép, minden egy irányba mutat
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility