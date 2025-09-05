Nagy Márton bejelentette: elmaradhat a jövedéki adó emelése

Elhalaszthatják az emelést

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter az Indexnek adott interjúban fontos gazdaságpolitikai bejelentést tett:

a kormány mérlegeli a jövedékiadó-emelés elhalasztását, amelyet eredetileg 2026 januárjára ütemeztek.

A miniszter az előadását követő interjúban részletezte, hogy az ipar- és munkahelyvédelmi akcióterv részeként a kormány fél évvel elhalasztaná a jövedékiadó-emelést, amely

a benzin esetében kilenc, a gázolajnál nyolc forinttal emelné a literenkénti árat.

Az intézkedés költségvetési hatása 10-15 milliárd forint lehet

– mondta Nagy Márton, hozzátéve, hogy ezt a szociális hozzájárulási adó egy százalékpontos csökkentésén felül tervezik bevezetni.

Az emelés a tavaly bevezetett inflációkövető adóemelési mechanizmus következménye lehetett volna, amely szerint a jövedéki adó mértéke minden év elején az előző év júliusi inflációs rátával növekszik. A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján 2025 júliusában 4,3 százalékos volt az infláció. Az új szabályozás értelmében a 95-ös benzin jövedéki adója literenként 210 forintra, a gázolajé pedig 197 forintra emelkedett volna.

Ezen felül a miniszter négy szabályt említett, amelyek garanciát adnak a fiskális fegyelemre:

a költségvetési hiánynak évről évre csökkennie kell;

az államadósságnak fenntartható pályán kell maradnia;

el kell kerülni a túlzottdeficit-eljárás alá kerülést;

valamint az elsődleges egyenlegnek nullaközeli szinten kell maradnia.

Ha ezt a négy szabályt tartjuk, akkor hiába tolódott kicsit feljebb a hiánypálya, a fegyelem erős marad

– fogalmazott.

„A hitelminősítők fontos intézmények” – mondta Nagy Márton, aki szerint ezek a szereplők mutatnak irányt a befektetőknek azzal kapcsolatban, hogy érdemes-e egy adott részvényt tartani, vagy sem. A politikus szerint Magyarország állampapírjait, részvényeit és a bankok kötvényeit is külföldi befektetők vásárolják.

Nagyon fontos, hogy a választások előtt megmutassuk, nem szalad el a fiskális politika

– hangsúlyozta Nagy Márton, aki szerint a Fidesz-kormányoknak jó fiskális múltjuk van.

Visszatérve az üzemanyagpiacra

Az Európai Bizottság aloldalán egyébként már elérhetőek a legfrissebb adatok, amelyek alapján kiderül, hogy jelenleg a régiós átlagszint környékén van mindkét üzemanyag ára Magyarországon. Az adótartalom tekintetében azonban más a helyzet:

a benzin esetében messze a legalacsonyabb a fogyasztói ár adótartalma.

