  • Megjelenítés
Nagy Márton bejelentette: elmaradhat a jövedéki adó emelése
Gazdaság

Nagy Márton bejelentette: elmaradhat a jövedéki adó emelése

Portfolio
Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter bejelentette, hogy a kormány fél évvel elhalaszthatja a 2026 januárjára tervezett jövedékiadó-emelést. A miniszter a 63. Közgazdász Vándorgyűlésen és az azt követő interjúban részletezte a kormány gazdaságpolitikai terveit - írta az Index.

Elhalaszthatják az emelést

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter az Indexnek adott interjúban fontos gazdaságpolitikai bejelentést tett:

a kormány mérlegeli a jövedékiadó-emelés elhalasztását, amelyet eredetileg 2026 januárjára ütemeztek.

A miniszter az előadását követő interjúban részletezte, hogy az ipar- és munkahelyvédelmi akcióterv részeként a kormány fél évvel elhalasztaná a jövedékiadó-emelést, amely

a benzin esetében kilenc, a gázolajnál nyolc forinttal emelné a literenkénti árat.

Az intézkedés költségvetési hatása 10-15 milliárd forint lehet

– mondta Nagy Márton, hozzátéve, hogy ezt a szociális hozzájárulási adó egy százalékpontos csökkentésén felül tervezik bevezetni.

Az emelés a tavaly bevezetett inflációkövető adóemelési mechanizmus következménye lehetett volna, amely szerint a jövedéki adó mértéke minden év elején az előző év júliusi inflációs rátával növekszik. A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján 2025 júliusában 4,3 százalékos volt az infláció. Az új szabályozás értelmében a 95-ös benzin jövedéki adója literenként 210 forintra, a gázolajé pedig 197 forintra emelkedett volna.

Ezen felül a miniszter négy szabályt említett, amelyek garanciát adnak a fiskális fegyelemre:

  • a költségvetési hiánynak évről évre csökkennie kell;
  • az államadósságnak fenntartható pályán kell maradnia;
  • el kell kerülni a túlzottdeficit-eljárás alá kerülést;
  • valamint az elsődleges egyenlegnek nullaközeli szinten kell maradnia.

Ha ezt a négy szabályt tartjuk, akkor hiába tolódott kicsit feljebb a hiánypálya, a fegyelem erős marad

– fogalmazott.

A hitelminősítők fontos intézmények” – mondta Nagy Márton, aki szerint ezek a szereplők mutatnak irányt a befektetőknek azzal kapcsolatban, hogy érdemes-e egy adott részvényt tartani, vagy sem. A politikus szerint Magyarország állampapírjait, részvényeit és a bankok kötvényeit is külföldi befektetők vásárolják.

Nagyon fontos, hogy a választások előtt megmutassuk, nem szalad el a fiskális politika

– hangsúlyozta Nagy Márton, aki szerint a Fidesz-kormányoknak jó fiskális múltjuk van.

Visszatérve az üzemanyagpiacra

Az Európai Bizottság aloldalán egyébként már elérhetőek a legfrissebb adatok, amelyek alapján kiderül, hogy jelenleg a régiós átlagszint környékén van mindkét üzemanyag ára Magyarországon. Az adótartalom tekintetében azonban más a helyzet:

a benzin esetében messze a legalacsonyabb a fogyasztói ár adótartalma.

Az üzemanyagpiaci kilátásokkal egy részletes elemzésben foglalkoztunk, amit itt lehet elolvasni.

Kapcsolódó cikkünk

Nagy Márton új hiányszámot mondott be – a hivatalos célnál magasabb lehet a deficit

Hatalmas kamatcsökkentést lengetett be Nagy Márton a vállalatoknak

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

HR trendek 2025-2026

A magyar munkaerőpiac 2025-ben fordulóponthoz érkezett. A gazdasági bizonytalanság, a technológiai fejlődés és a társadalmi elvárások együtt formálják át a vállalatok működését. Az elk

MNB Intézet

Mit köszönhetünk a ChatGPT-nek?

Az emberi hallucinációt mint a külső inger nélküli érzékelést definiálhatjuk. Modellhallucinációról akkor beszélhetünk például, amikor egy modell elsősorban nem adatra, hanem a modell fel

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Sikerklub hazai kkv-nak

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum

2025. szeptember 17.

Portfolio Future of Finance 2025

2025. szeptember 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Jó úton jár az OMV ahhoz, hogy a nagyok közé kerüljön
Gazdaság
Nagy a feszültség az OMV-nél: több ezer embert elküldenek
Pénzcentrum
Kiderült a meglepő igazság az Otthon Start hitelről: tisztul a kép, minden egy irányba mutat
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility