Nagy nevek, rendkívül fontos témák az év magánegészségügyi fórumán
Nagy nevek, rendkívül fontos témák az év magánegészségügyi fórumán

A magyar egészségügy jövője formálódik szemünk előtt, és a Portfolio kilencedik Private Health Foruma 2025. szeptember 30-án a budapesti Marriott Hotelben ad otthont ennek a kulcsfontosságú diskurzusnak. A konferencia összehozza a szektor legmeghatározóbb szereplőit, hogy megvitassák az egészségügy jelenlegi kihívásait és jövőbeli lehetőségeit.
A magánegészségügy nem önmagában működik, létezik, a teljes hazai egészségügyi ellátás fontos részét képezi, de emellett egyszerre több szálon is összefüggésben áll az állami egészségügyi rendszerrel. Egy ilyen kontextusban szervezzük meg most már kilencedik alkalommal a Private Health Forumot szeptember 30-án.

Célunk, hogy a szektor meghatározó képviselőivel bemutassuk, hogy milyen tényezők alakítják a magánegészségügyi szektor dinamikáját, jövőjét.

A rendezvény 2024-es sikereire építve ezúttal is párhuzamos szekciókban dolgozzuk fel a szektor legforróbb témáit, a II. és III. szekció idősávjában két teremben is várjuk az érdeklődőket, idén is többszáz résztvevőt aktivizálva.

Az szakmai program I. szekciójának címe nem véletlenül ez: kezelés alatt és kezelés előtt? A VOSZ Egészségügyi Tagozata már a 4. évben képviseli hangsúlyosan és látványosan a magyar egészségügy helyzetét konferenciánkon és a szekció elnökök, akik saját maguk is rendkívül alaposan átlátják a szektor állapotát és kilátásait, idén is kifejtik meglátásaikat, nem is akárhogyan. Mostanra ugyanis nemcsak egy évet lehet értékelni, hanem már komolyabb visszatekintés mellett lehet számot vetni az egészségügy dolgairól, benne a magánegészségügy speciális kérdéseiről

A IIA szekcióban még mindig a magánszolgáltatók legfontosabb kérdéseit tárgyaljuk ki. Különös figyelmet szentel a rendezvény ezen programpontja olyan kulcsfontosságú témáknak, mint a magánszektor bővülő szerepköre, a szakemberhiány kezelése, valamint az árazási stratégiák fenntarthatósága. Az előadók és panelbeszélgetések részletesen tárgyalják, hogyan befolyásolják ezek a tényezők a szektor jövőjét és a betegellátás minőségét.

A IIB szekcióban a konferencia résztvevői első kézből értesülhetnek a legfrissebb trendekről, beleértve a digitális megoldások térnyerését, a mesterséges intelligencia szerepét és a betegellátás gyakorlati kihívásait.

A IIIA szekcióban különleges megközelítésre készülünk, rendszerszinten tekintünk rá a magyar egészségügyre és benne az állami- és magánellátás működésére, együtthatására, a rendszerek finanszírozására. Miközben ugyanis egyre többször hallani kritikus hangokat az egészségügyi rendszerrel szemben, nálunk cél a pozitív megközelítés: nem abból indulunk ki, hogy a páciens mennyire beteg és milyen szövődményei lehetnek (lásd magyar egészségügy), hanem, hogy miben egészséges és mire lehet építeni a gyógyulás folyamatán.

A IIIB szekcióban szakítunk a hagyományos megközelítéssel és az egészségügyről nem betegügyként beszélgetünk, hanem jóLLéti megközelítésben. Az egészségügyi szolgáltatást igénybevevő polgár ugyanis egyszerre munkavállaló is, és ebben a minőségében új kapcsolódási pontokról kell beszélni.

A IV. szekcióban annak járunk utána, hogy a Magyarországon is megfigyelt fordulat az életmóddal kapcsolatos hozzáállásban múló hype, divat, vagy meghatározó új trend kezdete. Egyáltalán lehet-e valós trend ez egy olyan országban, ahol rendkívüli mértékű a kockázati tényezők, egészségtelen életmód gyakorlásának kockázata (elhízás, mozgásszegény életvitel, dohányzás, stb.), vagy ez is csak egy bizniszüzemmód. Életmód, prevenció, szűrés, longevity, életminőség - mit jelentenek ezek, beszéljünk egy nyelvet.

A Private Health Forum 2025 nem csupán egy konferencia, hanem egy mérföldkő a magyar egészségügy fejlődésében,

ahol a szektor legbefolyásosabb szereplői közösen formálják az iparág jövőjét.

Néhány név a teljesség igénye nélkül:

  • Fendler Judit, kancellár, Szegedi Tudományegyetem,
  • Láng Róbert, egészségiparért és egészségturizmusért felelős miniszteri biztos, Nemzetgazdasági Minisztérium,
  • Bana Richárd, longevity családorvos,
  • Szabó Gergely, igazgató, Macroklinika, Mezőcsáti Egészségügyi Központ,
  • Újlaki Ákos, managing director és partner, Boston Consulting Group,
  • Baittrok Borbála, kutatási igazgató, 21 Kutatóközpont,
  • Duda Ernő, alapító / elnök, Solvo / Medipredict, Magyar Biotechnológiai Szövetség

Portfolio Private Health Forum 2025
A magyar egészségügy legfontosabb és legégetőbb kérdéseit tárgyaljuk ki a magánegészségügyi piac találkozási pontjává vált Private Health Forumon szeptember 30-án. Most érdemes regisztrálni a nagyszabású és sok újdonságot felvonultató szakmai eseményre!
