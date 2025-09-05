Nagy nevek, rendkívül fontos témák az év magánegészségügyi fórumán

A magánegészségügy nem önmagában működik, létezik, a teljes hazai egészségügyi ellátás fontos részét képezi, de emellett egyszerre több szálon is összefüggésben áll az állami egészségügyi rendszerrel. Egy ilyen kontextusban szervezzük meg most már kilencedik alkalommal a Private Health Forumot szeptember 30-án.
Célunk, hogy a szektor meghatározó képviselőivel bemutassuk, hogy milyen tényezők alakítják a magánegészségügyi szektor dinamikáját, jövőjét.
A rendezvény 2024-es sikereire építve ezúttal is párhuzamos szekciókban dolgozzuk fel a szektor legforróbb témáit, a II. és III. szekció idősávjában két teremben is várjuk az érdeklődőket, idén is többszáz résztvevőt aktivizálva.
Az szakmai program I. szekciójának címe nem véletlenül ez: kezelés alatt és kezelés előtt? A VOSZ Egészségügyi Tagozata már a 4. évben képviseli hangsúlyosan és látványosan a magyar egészségügy helyzetét konferenciánkon és a szekció elnökök, akik saját maguk is rendkívül alaposan átlátják a szektor állapotát és kilátásait, idén is kifejtik meglátásaikat, nem is akárhogyan. Mostanra ugyanis nemcsak egy évet lehet értékelni, hanem már komolyabb visszatekintés mellett lehet számot vetni az egészségügy dolgairól, benne a magánegészségügy speciális kérdéseiről
A IIA szekcióban még mindig a magánszolgáltatók legfontosabb kérdéseit tárgyaljuk ki. Különös figyelmet szentel a rendezvény ezen programpontja olyan kulcsfontosságú témáknak, mint a magánszektor bővülő szerepköre, a szakemberhiány kezelése, valamint az árazási stratégiák fenntarthatósága. Az előadók és panelbeszélgetések részletesen tárgyalják, hogyan befolyásolják ezek a tényezők a szektor jövőjét és a betegellátás minőségét.
A IIB szekcióban a konferencia résztvevői első kézből értesülhetnek a legfrissebb trendekről, beleértve a digitális megoldások térnyerését, a mesterséges intelligencia szerepét és a betegellátás gyakorlati kihívásait.
A IIIA szekcióban különleges megközelítésre készülünk, rendszerszinten tekintünk rá a magyar egészségügyre és benne az állami- és magánellátás működésére, együtthatására, a rendszerek finanszírozására. Miközben ugyanis egyre többször hallani kritikus hangokat az egészségügyi rendszerrel szemben, nálunk cél a pozitív megközelítés: nem abból indulunk ki, hogy a páciens mennyire beteg és milyen szövődményei lehetnek (lásd magyar egészségügy), hanem, hogy miben egészséges és mire lehet építeni a gyógyulás folyamatán.
A IIIB szekcióban szakítunk a hagyományos megközelítéssel és az egészségügyről nem betegügyként beszélgetünk, hanem jóLLéti megközelítésben. Az egészségügyi szolgáltatást igénybevevő polgár ugyanis egyszerre munkavállaló is, és ebben a minőségében új kapcsolódási pontokról kell beszélni.
A IV. szekcióban annak járunk utána, hogy a Magyarországon is megfigyelt fordulat az életmóddal kapcsolatos hozzáállásban múló hype, divat, vagy meghatározó új trend kezdete. Egyáltalán lehet-e valós trend ez egy olyan országban, ahol rendkívüli mértékű a kockázati tényezők, egészségtelen életmód gyakorlásának kockázata (elhízás, mozgásszegény életvitel, dohányzás, stb.), vagy ez is csak egy bizniszüzemmód. Életmód, prevenció, szűrés, longevity, életminőség - mit jelentenek ezek, beszéljünk egy nyelvet.
A Private Health Forum 2025 nem csupán egy konferencia, hanem egy mérföldkő a magyar egészségügy fejlődésében,
ahol a szektor legbefolyásosabb szereplői közösen formálják az iparág jövőjét.
Néhány név a teljesség igénye nélkül:
- Fendler Judit, kancellár, Szegedi Tudományegyetem,
- Láng Róbert, egészségiparért és egészségturizmusért felelős miniszteri biztos, Nemzetgazdasági Minisztérium,
- Bana Richárd, longevity családorvos,
- Szabó Gergely, igazgató, Macroklinika, Mezőcsáti Egészségügyi Központ,
- Újlaki Ákos, managing director és partner, Boston Consulting Group,
- Baittrok Borbála, kutatási igazgató, 21 Kutatóközpont,
- Duda Ernő, alapító / elnök, Solvo / Medipredict, Magyar Biotechnológiai Szövetség
Hamarosan újabb neveket jelentünk be a szakmai programba, érdemes velünk tartani és ide kattintva gyorsan jelentkezni!
