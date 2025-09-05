Nem hagyná ott Fehér Házi állását Trump jelöltje a jegybanki meló miatt

Stephen Miran, Donald Trump jelöltje a Federal Reserve kormányzói székébe, megerősítette a szenátusi meghallgatáson, hogy nem mond le a Fehér Ház Gazdasági Tanácsadó Testületének éléről, hanem fizetés nélküli szabadságot vesz ki a Fednél betöltendő rövid mandátuma idejére. Ez újabb aggodalmakat vet fel a jegybank függetlenségével kapcsolatban.

Stephen Miran fizetés nélküli szabadságra vonul a Fehér Ház Gazdasági Tanácsadó Testületének (Council of Economic Advisors) elnöki posztjáról, miközben – ha megerősítik – átmenetileg betölti az üresen maradt kormányzói széket a Federal Reserve igazgatótanácsában.

Miran, Donald Trump elnök jelöltje a Fed kormányzói posztra, csütörtökön a szenátusi bankbizottsági meghallgatáson elmondta: nem mond le teljesen a Fehér Házban betöltött tisztségéről, hanem a Fed-mandátum idejére fizetés nélküli szabadságra megy. A kormányzói megbízatás 2026. január 31-én jár le, ő pedig Adriana Kugler helyére kerülne, aki augusztus elején váratlanul lemondott.

Miran kinevezése közepette felerősödtek a találgatások arról, hogy Trump „árnyékelnököt” akar kinevezni a Fedbe, így erős befolyást szerezve a jegybankban. Az, hogy Miran hivatalban marad a Fehér Házban, miközben a Fedben is szolgál, tovább fokozza a függetlenséggel kapcsolatos félelmeket.

„Jogászok tanácsa alapján a jogi megoldás az, hogy fizetés nélküli szabadságot veszek ki, megszüntetem a tevékenységemet, és ha a tanácsadók mást javasolnak, akkor követem a törvényt és a jogi tanácsot” – mondta Miran a meghallgatáson.

Hozzátette: „A mostani jelölésem mindössze négy és fél hónapra szól. Ha hosszabb időre kapnék kinevezést, akkor természetesen lemondanék a Fehér Házban betöltött pozíciómról.”

Trump az utóbbi időben élesen bírálta Jerome Powell Fed-elnököt, amiért szerinte túl sokáig tartotta magasan a kamatokat. Miran azonban a meghallgatáson többször is hangsúlyozta: tiszteletben fogja tartani a jegybank függetlenségét, és senki az adminisztrációban nem kérte, hogy kötelezze el magát a monetáris lazítás mellett.

A Fed következő kamatdöntő ülése szeptember 16–17-én lesz.

