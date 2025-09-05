  • Megjelenítés
Razziát tartottak a rendőrök a világ egyik legnagyobb autógyártójánál - A fél üzemet letartóztatták
Gazdaság

Razziát tartottak a rendőrök a világ egyik legnagyobb autógyártójánál - A fél üzemet letartóztatták

Portfolio
Az amerikai hatóságok nagyszabású razziát hajtottak végre a Hyundai Motor jelenleg építés alatt álló akkumulátorgyáránál Georgia államban. A helyszínen mintegy 450 munkást őrizetbe vettek, ami miatt a dél-koreai autógyártó üzemének építése átmenetileg leállt.

A csütörtöki razzia komoly visszaesést jelent a projekt számára, amely Georgia állam egyik legnagyobb beruházásának része. Az amerikai Belbiztonsági Minisztérium (DHS) közlése szerint több szövetségi ügynökség

bírósági felhatalmazással végrehajtott műveletet hajtott végre, mivel aktívan vizsgálják a törvénytelen foglalkoztatási gyakorlatokat.

Steven Schrank, a Belbiztonsági Vizsgálatok Georgia állami különleges ügynöke megerősítette, hogy letartóztatásokra került sor. Dél-koreai sajtójelentések szerint

mintegy 30 dél-koreai állampolgárt is őrizetbe vettek.

Az akkumulátorgyár a Hyundai Motor és az LG Energy Solution (LGES) közös vállalkozása, amelynek az eredeti tervek szerint idén év végén kellett volna megkezdenie működését. A Hyundai-GA akkumulátorgyártó szóvivője közleményben jelezte, hogy teljes mértékben együttműködnek a hatóságokkal, és átmenetileg felfüggesztették az építkezést.

A Hyundai Motor közölte, hogy az elektromos járművek gyártását a razzia nem érinti.

Az LG Energy Solution bejelentette, hogy szorosan együttműködik a dél-koreai kormánnyal és az illetékes hatóságokkal a munkavállalók biztonságának garantálása és a letartóztatottak mielőbbi szabadon bocsátása érdekében. A vállalat minden szükséges támogatást biztosít, beleértve a tolmácsokat és a jogi segítségnyújtást is.

A 2023-ban bejelentett 4,3 milliárd dolláros közös vállalkozás célja elektromos járművekhez szükséges akkumulátorcellák gyártása, amelyben mindkét vállalat 50%-os részesedéssel rendelkezik. Az üzem a Hyundai, Kia és Genesis elektromos modelljeihez szállítana akkumulátorokat.

Az akkumulátorgyár a Hyundai 12,6 milliárd dolláros georgiai beruházásának része, amely a nemrég megnyitott autógyárral együtt "az állam történetének legnagyobb gazdaságfejlesztési projektje" lenne.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

