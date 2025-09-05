Szomorú rekordok dőltek meg az idei nyáron Magyarországon

Melegebb volt azt átlagnál
Az idei nyár 22,06 Celsius-fokos középhőmérséklete 1,22 fokkal múlta felül az 1991-2020-as időszak 20,84 fokos átlagát, ezzel a hetedik legmelegebb nyárként került be a meteorológiai feljegyzésekbe 1901 óta. A mérések alapján mindegyik nyári hónap a átlaghőmérséklete meghaladta a korábbi évtizedek átlagát: az idei év június 2,5, a július 0,7, az augusztus pedig 0,5 Celsius-fokkal haladta meg az átlagértéket.
Különösen kiemelkedő volt a június, amely a második legmelegebbnek bizonyult a múlt század eleje óta.
Az ország legnagyobb részén a nyári középhőmérséklet 21,5 és 22,5 Celsius-fok között alakult, az Alföld középső és déli területein azonban sok helyen a 23 Celsius-fokot is meghaladta. Csupán a hegyvidéki területeken, főként az Északi-középhegységben mértek 20 fok alatti értékeket.
A nyár folyamán több hőhullám is kialakult. Június 26-án Kübekházán 39,7 fokkal új országos napi maximumhőmérséklet rekord született. Július végén, 26-án Sarkad Malomfok állomáson
41,3 Celsius-fokot regisztráltak, ami a 2025-ös nyár legmagasabb mért hőmérséklete volt.
Augusztus 10-én Körösladányban 39,9 fokkal újabb napi melegrekord dőlt meg.
Mindössze 59%-a volt a csapadék az átlagnak
Csapadék tekintetében rendkívül száraz volt az idei nyár. Ahogy az elmúlt hónapokban a Portfolio-n is beszámoltunk róla, június óta lényegében folyamatosan mezőgazdasági aszály sújtotta az ország több kiterjedt területét is, különösen az Alföldi régiókat.
Az országos csapadék-átlag mindössze
119 millimétert tett ki a nyár folyamán, ami a szokásos mennyiség mindössze 59 százaléka.
Ezzel 2025 a nyolcadik legszárazabb nyár volt 1901 óta. Mindhárom hónap csapadékmennyisége elmaradt az átlagtól: júniusban 83 százalékkal, júliusban 15 százalékkal, augusztusban pedig 23 százalékkal esett kevesebb eső a megszokottnál. A június különösen kritikus volt, hiszen ez volt a legszárazabb június a múlt század kezdete óta.
A csapadékeloszlás jelentős területi különbségeket mutatott. Míg az évszak legnagyobb csapadékösszegét Sopron Muck-kilátónál mérték (309,3 mm), addig
a Pest vármegyáben fekvő Kakucson hullott, mindössze 39,6 mm eső hullott a nyáron.
Az ország középső és déli részén rendkívüli szárazság uralkodott, nagy területeken 80 mm alatti csapadékmennyiséggel. A Balatontól keletre, Baranya vármegye déli részén és a Duna-Tisza közén több helyen 1901 óta a legszárazabb nyarat regisztrálták.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
