Trump: minden chipgyártó vámot kaphat, aki nem ruház be az USA-ba
Trump: minden chipgyártó vámot kaphat, aki nem ruház be az USA-ba

Donald Trump amerikai elnök hamarosan jelentős vámokat vetne ki a félvezető-importokra, ugyanakkor megkímélné az olyan cégeket, mint az Apple, amelyek nagyszabású amerikai beruházásokat ígértek. A Fehér Házban tartott vacsorán Trump megerősítette: a „hazahozott” gyártás mentességet élvezhet.

Donald Trump amerikai elnök csütörtökön közölte, hogy „nagyon hamarosan” vámokat vezet be a félvezető-importokra, ugyanakkor mentesíti azokat a vállalatokat – például az Apple Inc.-et –, amelyek vállalták, hogy növelik amerikai beruházásaikat.

„Tim Cook jó helyzetben van” – mondta Trump az Apple vezérigazgatójáról, utalva arra, hogy a cég nem lesz kitéve a vámoknak, mivel a közelmúltban jelentős beruházási kötelezettséget vállalt.

Az elnök újságíróknak beszélt a Fehér Házban tartott vacsorán, ahol ritka módon a világ legnagyobb technológiai cégeinek vezetői és alapítói gyűltek össze Cookkal együtt.

„Megbeszéltem a jelenlévőkkel, a chipekről és a félvezetőkről, és vámot fogunk kivetni azokra a cégekre, amelyek nem jönnek be az országba” – mondta Trump. „Nagyon hamarosan vámot vetünk ki. Valószínűleg hallják, hogy elég jelentős vám lesz – nem extrém magas, de jelentős.”

Hozzátette: „Ha bejönnek, építenek, terveznek bejönni, akkor nem lesz vám.”

Trump múlt hónapban, Cookkal közösen tartott eseményen azt mondta, hogy 100%-os vámot tervez a félvezetőkre, miközben felmentést kapnának azok a termékek, amelyek gyártását az Egyesült Államokba helyezik. Az Apple 600 milliárd dolláros hazai gyártási programot jelentett be.

Trump korábban jelezte, hogy a vám mértéke a 100%-ot is messze meghaladhatja, akár 200–300%-ra is emelkedhet.

