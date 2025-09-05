Zsiday Viktor: közeledik a világ Liz Truss-pillanata?

Eddig az volt a szokás, hogy háborúk idején adósodtak el az országok, most újdonság, hogy békeidőben növekszik az adósság a fejlett országokban – mondta a Közgazdász Vándorgyűlésen pénteken Zsiday Viktor. A Citadella Alap befektetési szakembere szerint új világ készülődik, akár globálisan is megismétlődhet az, ami 2022 őszén az Egyesült Királyságban történt, végső soron pedig a jegybankok rögzíthetik a hozamgörbék hosszú végét, elinflálva ezzel az adósságot.

Az Egyesült Királyság példája azt mutatja, hogy eddig háborúk idején volt a mostanihoz hasonlóan magas az államadósság, most viszont békeidőben vagyunk. A folyamatnak több oka van: az aranystandard megszűnésével megszűntek a fékek, lehetővé vált a politikusok és a jegybankok számára, hogy bármekkora mennyiségű pénzt tudjanak nyomtatni, ennek a szükségszerűsége is megjelent a tömegdemokráciával – mondta előadásában a Közgazdász Vándorgyűlésen Zsiday Viktor. A Citadella Alap befektetési szakembere szerint mindig vannak olyan társadalmi csoportok, akik igénylik azt, hogy őket valamilyen módon lefizessék.

Zsiday Viktor szerint a jelenlegi folyamatok az államadósság további emelkedése felé mutatnak, mivel vannak kulcsterületek, melyekre költeni kell. Ilyen az infrastruktúra, melyet elhanyagoltak az elmúlt években világszerte, emellett a hadiiparba és a zöld átállásba is jelentős befektetéseket kell tenni a következő időszakban. Eközben a legtöbb fejlett ország öregszik, egyre kevesebben vannak, akik adót fizetnek és egyre többen azok, akiket el kell tartani.

Vagyis a következő évtizedekben csökken a megtakarítani képesek száma és egy csomó új beruházási igény van, ennek a reálkamatok emelkedésével kell járnia. Ez pedig az adósságpályát könnyen fenntarthatatlanná teheti

- szögezte le a befektetési szakember.

Kérdés, mi lehet a kiút ebből a helyzetből, Zsiday szerint „eljöhet a globális Liz Truss-pillanat”. Ezzel arra utalt, amikor 2022 őszén a Truss vezette brit kormány fedezet nélkül akart jelentős összeget elkölteni, ami ellen a pénzpiacok fellázadtak és a jegybanknak kellett beavatkoznia.

Az egyik megoldás a költségvetési megszorítás, a másik a pénzügyi elnyomás, a kötvénybefektetők kifosztása

- vázolta fel a befektető.

Szerinte a leglogikusabb megoldás az, ha a jegybankok rögzítik a hozamgörbék hosszú végét is, erre volt már példa 1942-ben az USA-ban. Akkor a folyamat végére az amerikai adósság nagy része a jegybank kezébe került, ezzel

lehetővé vált az adósság elinflálása.



Ma már annyira szabadok a tőkemozgások, hogy egy hasonló helyzetben azonnal elmenekülne a tőke, kérdés, hogy ezt meg lehet-e állítani. Az elmúlt évtizedek példájából a görög adósságválság idején volt példa hasonló tőkekorlátozásra, emellett Izlandon a 2009-es bankválság idején volt példa a korona árfolyamának rögzítésére és a tőkemozgás korlátozására.

A megoldás az lehet, hogy minden fejlett országban egyszerre rögzítik majd a hozamgörbéket a nem nagyon távoli jövőben, a következő 10 évben

- vetítette előre Zsiday Viktor. Szerinte a gazdaságpolitikusok kénytelenek lesznek elinflálni a jelenlegi adósságterhet.

