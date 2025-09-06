  • Megjelenítés
Figyelmeztet a Nobel-díjas közgazdász: Amerika rosszabb állapotban van, mint gondoljuk
Gazdaság

Figyelmeztet a Nobel-díjas közgazdász: Amerika rosszabb állapotban van, mint gondoljuk

Portfolio
A kötvénypiacok még nem számolnak azzal, hogy az amerikai vámbevételek előbb-utóbb kiesnek majd, mivel a cégek átalakítják működésüket – mondta pénteken a CNBC-nek Joseph Stiglitz. A Nobel-díjas amerikai közgazdászprofesszor szerint mindez azt jelenti, hogy az Egyesült Államok pénzügyileg rosszabb helyzetben van, mint most gondoljuk. Az amerikai-európai kereskedelmi megállapodásról a szakember azt mondta: Brüsszel rossz ajánlatot kapott, de kénytelen volt megállapodni, mivel az ukrajnai háborúban jelentősen Amerikára van utalva.
Portfolio Budapest Economic Forum 2025
A kialakulóban lévő kötvénypiaci feszültség és az államadósságok helyzete is szóba kerül majd az év gazdasági csúcskonferenciáján.
Információ és jelentkezés

Az elmúlt napokban világszerte emelkedtek a hosszú kötvényhozamok, egyelőre nem lehet piaci pánikról beszélni, de a befektetők láthatóan aggódnak a jelentős adósságállományok és a költségvetések helyzete miatt. Az amerikai hozamok is emelkedtek, azonban Joseph Stiglitz szerint a piac még mindig nem értékeli megfelelően az USA fiskális helyzetét. Afelől a Nobel-díjas közgazdásznak sincs kétsége, hogy Amerika képes lesz finanszírozni magát, azonban az elmúlt napokban megjelent egy elemzés, mely szerint a következő tíz évre várható reálkamat-szint 2%-ról 2,5%-ra emelkedett.

Stiglitz egyetért azzal, hogy magasabb kamatszintekre van kilátás, szerinte a kötvénypiac lassan reagál a helyzet megváltozására. Az Ambrosetti gazdasági fórumon adott interjúban a közgazdász hozzáteszi, hogy a befektetők még azt sem reagálták le, hogy Donald Trump a vámbevételekből fedezné az amerikai költségvetés magasabb hiányát.

Az eddigi adatok alapján a vámbevételek megugrottak, azonban Stiglitz szerint a cégeknek egy kis idő kell, aztán majd átalakítják beszállítói láncaikat, hogy a lehető legalacsonyabb teherrel tudják beszerezni a nyersanyagokat és alkatrészeket. Ha pedig ez megtörténik, akkor az amerikai vámbevételek is visszaesnek majd.

Szóval én azt gondolom, hogy az USA pénzügyi helyzete rosszabb lesz, mint amit most látunk az előrejelzésekben, melyek viszonylag magas vámbevételekkel számolnak

- mondta a CNBC-nek Stiglitz.

Szintén az olaszországi gazdasági fórumon nyilatkozott Jason Furman, Barack Obama korábbi gazdasági tanácsadó testületének tagja, aki szerint Trump magas költségvetési hiánypályára és a vámbevételekre építi gazdaságpolitikáját.

Stiglitz az interjúban az amerikai-európai vámmegállapodásról is szót ejtett, szerinte Brüsszel rossz megállapodásra lett kényszerítve, de nem volt más választása, mivel jelenleg háborúban áll Ukrajnában Oroszország ellen, ezért szüksége van az amerikai védelmi kapacitásokra.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Macy's Inc - kereskedés

Tavaly októberben vásároltam, nem is keveset, mert akkor azt hittem, hogy a korrekciónak vége, és már egy felfelé tartó impulzusba ülök bele pár hétre. Hát nem, az a korrekció idén április

RSM Blog

HR trendek 2025-2026

A magyar munkaerőpiac 2025-ben fordulóponthoz érkezett. A gazdasági bizonytalanság, a technológiai fejlődés és a társadalmi elvárások együtt formálják át a vállalatok működését. Az elk

Konferencia ajánló

Sikerklub hazai kkv-nak

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum

2025. szeptember 17.

Portfolio Future of Finance 2025

2025. szeptember 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
angola
Gazdaság
Kongatja a vészharangot az IMF: újabb ország sodródhat az államcsőd felé
Pénzcentrum
Drága dizájntrükk vagy eddig ez hiányzott az életünkből? Teszteltük a Samsung új csodamobilját
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility