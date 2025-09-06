  • Megjelenítés
Időjárás: megdőlt az országos melegrekord
Gazdaság

Időjárás: megdőlt az országos melegrekord

Portfolio
Új országos melegrekord született pénteken Körösszakálon, ahol 35,1 fokot mértek, megdöntve az 1948-as budapesti csúcsot. Eközben az ország egyes részein jelentős csapadék hullott - számolt be a HungaroMet Nonprofit Zrt..

Pénteken országszerte kellemes, napos idő uralkodott a gomoly- és fátyolfelhők ellenére, csak elvétve fordult elő zápor vagy zivatar. A hőmérséklet 26 és 35 Celsius-fok között ingadozott a nap folyamán.

A meteorológiai szolgálat mérései szerint Körösszakálon 35,1 fokot regisztráltak, ami új országos napi melegrekordnak számít.

Ez felülmúlta az eddigi csúcsot, amelyet 1948-ban a budapesti Gellérthegyen mértek 35,0 fokkal.

Az éjszaka folyamán egy gyenge hidegfront érte el az ország északnyugati, nyugati területeit, amely a mai napra fokozatosan veszít erejéből. Ennek hatására a Dunántúl érintett részein szórványos záporok alakultak ki.

Jelentősebb csapadékmennyiség a front előtti instabil légtömegben keletkezett. Heves és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében több helyen is zivatarok csaptak le, helyenként számottevő esőzést okozva. A mérések szerint Szőlősardón 38, Lénárddarócon pedig 23 milliméter csapadék hullott, de egyes területeken ennél is lényegesen több eső eshetett.

A címlapkép illusztráció.

