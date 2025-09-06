Jó hír érkezett az egészségügyi dolgozó nyugdíjasoknak

A pénteki Magyar Közlönyben közzétett kormányrendelet célja a nyugdíjas élelmiszer-utalvány bevezetésével kapcsolatos jogszabályi összhang megteremtése. A módosítás értelmében

azok az egészségügyi dolgozók, akik júliusban jövedelemkiegészítésben részesültek, mostantól jogosulttá válnak a nyugdíjas élelmiszer-utalványra is.

A hatályos szabályozás szerint a közfeladat-ellátás biztosítása érdekében bizonyos területeken szüneteltetik azon személyek nyugdíját, akik öregségi nyugdíjasként a közszférában vállalnak munkát. Ezek a dolgozók munkáltatójuktól jövedelemkiegészítést kaphatnak, ami azonban nem kötelező juttatás.

Ez a rendelkezés számos munkakörre kiterjed, többek között a kormányzati szolgálati jogviszonyban állókra, közalkalmazottakra és a költségvetési intézményeknél köznevelési jogviszonyban dolgozókra is. A most megjelent rendelet azonban nem tisztázza, hogy a felsorolt kategóriák közül miért kizárólag az egészségügyi szektorban dolgozókra vonatkozik az új szabályozás.

