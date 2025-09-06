  • Megjelenítés
Kiderült, kiket jelöl a FED élére Donald Trump

MTI
Donald Trump amerikai elnök négy jelöltet nevezett meg Jerome Powell Fed-elnök lehetséges utódjaként, az egyik jelölt azonban azonnal visszadobta a lehetőséget.

"A jelöltlistám négy személyre szűkült" - közölte Trump pénteken.

A jelöltek között van a Nemzeti Gazdasági Tanács igazgatója, Kevin Hassett, a pénzügyminiszter Scott Bessent, a korábbi Fed-kormányzó Kevin Warsh és a jelenlegi Fed-tanácstag Christopher Waller. Bessent azonban kijelentette, hogy nem kívánja betölteni a posztot.

Az amerikai elnök egyértelművé tette, hogy olyan jegybankelnököt kíván kinevezni, aki egyetért az általa preferált gyors kamatcsökkentő politikával.

Trump szerint Powell "túl későn" lépett a kamatcsökkentés terén, és a magasan hagyott jelzálogkamatokkal károsította a lakásvásárlókat.

Trump személyi döntése nagy jelentőséggel bír a pénzügyi piacok számára, mivel iránymutatással szolgál a monetáris politika és az infláció jövőbeni alakulásáról.

