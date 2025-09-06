  • Megjelenítés
Kongatja a vészharangot az IMF: újabb ország sodródhat az államcsőd felé
Egyre nagyobb adósságkockázattal nézhet szembe Angola az olajbevételek visszaesése és a finanszírozási költségek emelkedése miatt – figyelmeztet a Nemzetközi Valutaalap (IMF).

Az IMF előrejelzése szerint Angola költségvetési hiánya majdnem a háromszorosára, a GDP 2,8%-ára emelkedhet - írja a Bloomberg. Ez még mindig viszonylag alacsony deficitet jelent, azonban figyelmeztető jel lehet az ország szempontjából. A szervezet szerint Angola jelenleg képes törleszteni lejáró adósságát, ugyanakkor

a kockázatok emelkedtek az elmúlt egy évben.

Az IMF szerint egy stresszforgatókönyv esetében, amikor az olajkitermelés tartósan akadozna és az olajárak kedvezőtlenül alakulnának, akkor az adósságszolgálattal kapcsolatos mutatók romolnának, illetve

veszélybe kerülhetne az ország törlesztőképessége.

Angola jelenleg Nigéria és Líbia után Afrika harmadik legnagyobb olajtermelője, a kitermelés akadozása mellett az olajár esése lehet aggasztó számára. A kormány ugyanis 70 dolláros hordónkénti olajárral tervezte a 2025-ös költségvetést, miközben a világpiaci árak a januári 82 dolláros csúcsról mostanra 65 dollár közelébe estek vissza. A probléma, hogy az export 90%-át az olajtermékek teszik ki, melyekből így a vártnál kevesebb bevétel folyik be, miközben novemberben 864 millió dollárt kell törlesztenie Angolának. A kormány most a kitermelést próbálja felpörgetni beruházásokkal, mely júliusban több mint két év után először esett napi 1 millió hordó alá.

Az IMF azt is sürgeti, hogy az angolai kwanza árfolyama legyen szabadon lebegő, hogy ezzel is segítse az ország sokkellenálló képességét. Az árfolyam jelenleg menedzselt, szerintük ezt kellene megszüntetni, vagy legalábbis lazítani.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

