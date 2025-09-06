Nem hagyta szó nélkül a Fitch a költségvetési helyzetet: figyelmeztetést kapott a régió bezzegországa

A Fitch Ratings negatívra rontotta Lengyelország kilátását, elsősorban a növekvő költségvetési kockázatok miatt, miközben az ország adósbesorolását változatlanul hagyta.

Portfolio Budapest Economic Forum 2025 Ősszel megint jönnek a hitelminősítők! Van félnivalója Magyarországnak?

A nemzetközi hitelminősítő pénteken módosította Lengyelország kilátását stabilról negatívra, a döntést a közpénzügyek növekvő kockázataival indokolva.

A Fitch a vártnál nagyobb költségvetési hiányra és a hiteles fiskális konszolidációs tervek hiányára figyelmeztetett.

Az elemzés szerint a politikai akadályok késleltethetik a szükséges reformokat a 2027-es parlamenti választásokat megelőző időszakban. A hitelminősítő előrejelzése alapján az államadósság meredekebben emelkedik majd, és 2027-re megközelítheti a GDP 68 százalékát.

A Fitch rámutatott, hogy Karol Nawrocki elnök korai vétói és adóellenessége a mélyülő politikai megosztottságot tükrözik, ami korlátozhatja a koalíció képességét a szigorú költségvetési intézkedések végrehajtására a következő választásokig.

A hitelminősítő hangsúlyozta, hogy az EU-finanszírozás fenntartásához szükséges reformok végrehajtása továbbra is kulcsfontosságú lesz az erős GDP-növekedés fenntartásához a jelenlegi kihívások közepette.

A Fitch ugyanakkor 2025-re és 2026-ra egyaránt 3,2 százalékos reál GDP-növekedést vár, ami meghaladja a 2,3 százalékos társországi mediánt. A növekedést a stabil belföldi fogyasztás és az EU-források erőteljesebb felhasználása támogatja, ellensúlyozva az eurózónára kivetett amerikai vámok negatív hatásait.

Bár Lengyelország diverzifikált gazdasága és EU-tagsága támogatja a jelenlegi besorolást, az adósság stabilizálásának elmulasztása vagy a költségvetési fegyelem romlása leminősítést eredményezhet. A Fitch megerősítette Lengyelország "A-" szintű adósbesorolását.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images