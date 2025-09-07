Adócsökkentések jönnek a pénzügyi válság sújtotta országban

A kormányfő Szalonikiben az ország legfontosabb gazdasági kiállításának megnyitóján hangsúlyozta, hogy a pénzügyi nehézségek éveit követően mára sikerült stabil gazdasági alapot elérni.
Mint mondta, mintegy 1,7 milliárd eurós (667 milliárd forint) lesz a kormány adócsökkentési csomagja.
"Mindannyian nagyon jól tudják, hogy a görögöknek megélhetési nehézségeik vannak. Ezért legfontosabb számunkra növelni a jövedelmüket" - húzta alá Micotákisz utalással a munkanélküliség csökkenésére, a növekvő befektetésekre és az államháztartás javuló helyzetére. Utóbbival összefüggésben megjegyezte, hogy a költségvetési hiány érezhetően apadt.
"Az egykor válságba került ország rendelkezik ma Európa egyik legmagasabb gazdasági növekedési ütemével" - világított rá a görög miniszterelnök hozzátéve, hogy a munkanélküliség szintje 8 százalék alá esett. Összehasonlítva: utóbbi mutató a pénzügyi válság tetőfokán elérte a 28 százalékot is. A dél-európai ország nemzetközi pénzügyi mentőövnek köszönhetően tudott kilábalni a nehézségekből.
A stabil költségvetésre tekintettel az Új Demokrácia jobbközép kormánypárt politikusa célzott adócsökkentéseket helyezett kilátásba. Az elképzelések részét képezi, hogy
- a gyermekes családoknak a jövőben jóval kevesebb személyi jövedelemadót kell fizetniük, sőt egyes esetekben e kötelezettségük meg is szűnik.
- A 25 évesnél fiatalabbaknak 20 ezer eurós jövedelemig terjedően szintén nem kell személyi jövedelemadót fizetniük.
"Csökkentjük az adókat, párhuzamosan pedig növeljük a szociális kiadásokat" - ismertette Micotákisz. A tervezett adócsökkentések és célzott befektetési ösztönzők haszonélvezői lesznek továbbá a lakásbérlők, kisebb falvak, illetve szigetek lakói is.
"Minden intézkedés összhangban van az európai költségvetési előírásokkal" - hangsúlyozta a görög kormányfő.
A várhatóan 2026-ban hatályba lépő reformokkal a konzervatív miniszterelnök és kormánya a megnövekedett megélhetési költségek, a feszült lakáspiaci helyzet, valamint a magasan képzett fiatalok folyamatos kivándorlása jelentette problémákat kívánja orvosolni.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Évek óta nem lépett ilyet az olajszövetség: ez a döntés a benzinárat is meghatározhatja
Jöhet a nagyobb olajkitermelés?
Élőben beszél Orbán Viktor
Élőben tudósítunk a miniszterelnök kötcsei beszédéről.
MÁV-vezér: a MÁV-csoport jobban teljesített az idei főszezonban, mint a tavalyiban
A nyári nehézségekről is szót ejtett.
Újabb veszteséget szenvedett Ukrajna, elfoglalt egy települést Oroszország
Súlyosak lehetnek az ukrán veszteségek.
Bemutatta részletes adóterveit a Tisza Párt
Áfacsökkentést, kata-visszahozást ígért az ellenzéki párt gazdaságpolitikusa.
Szijjártó Péter megszólalt a Barátság kőolajvezetékről
Nem került veszélybe a magyar kőolajimport.
Megoldhatatlan probléma: a mesterséges intelligencia egyre többet hallucinál
Súlyos gazdasági károkat okoz.
HR trendek 2025-2026
A magyar munkaerőpiac 2025-ben fordulóponthoz érkezett. A gazdasági bizonytalanság, a technológiai fejlődés és a társadalmi elvárások együtt formálják át a vállalatok működését. Az elk
Macy's Inc - kereskedés
Tavaly októberben vásároltam, nem is keveset, mert akkor azt hittem, hogy a korrekciónak vége, és már egy felfelé tartó impulzusba ülök bele pár hétre. Hát nem, az a korrekció idén április
Hasznos útmutatót ad Odüsszeusz az élet bolyongásaihoz
Az Odüsszeia kódja ma is friss. Fontos kérdésekben ad iránymutatást az eposz: mi múlik rajtunk és mi nem; mit lehet megúszni és mit nem; mi a nők szerepe a világban; milyen erők alakítják az
Hullámok hátán a zöldebb energia felé
A tengerek, óceánok hullámzása és az árapály régóta ismert, állandó és kiszámítható energiaforrás. Az energetikai szakértők egyre többen hangsúlyozzák, hogy az
Deák Ferenc eladná a lelkét egy lakásért? (feat. Szabó László)
Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Podcasts és Soundcloud
Sosem látott pénzt költött el a leggazdagabb liga, de megfizetik az árát
Több, mint 1.360 milliárd forint - ennyit költöttek el az angol első osztály, a Premier League focicsapatai játékosokra a nyáron. Bődületes rekord, amit egy másik... The post Sosem látott pén
Jóléti társadalom megoldja a problémáidat?
Talán senki számára nem kérdés, hogy a világ gazdagodásával nem szabadultunk meg a gondjainktól. Sőt, sokszor a "gazdagabb" országokban "rosszabbul" élnek az emberek, mint a "szegényebbek
Kik vehetnek fel 10% önerő mellett Otthon Startot és kikre nem érvényes a könnyítés?
Szeptember másodikától módosította az MNB az adósságfék szabályokat. Így szélesebb réteg vehet fel minimális 10% önerő mellett lakáshitelt. Mindenképpen érdemes leszögezni, hogy a válto
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Olyan csúcsokat támad a forint, amit kevesen hittek – Mi történik?
A Közgazdász-vándorgyűlésen elhangzottak a magyar devizát is megmozgatták.
A Labubu babák a tőzsdén is tarolnak
Amikor az eredetit gyártja Kína, a másolatot a világ.
Pickup tuning a határban: ezek az extrák most a gazdák és vadászok kedvencei
A pickupok ütőképességét az extrák adják.