  • Megjelenítés
Elszabadultak a veszélyes vírusok a világ egyik legnépesebb országában: egyszerre két járvány is tombol
Gazdaság

Elszabadultak a veszélyes vírusok a világ egyik legnépesebb országában: egyszerre két járvány is tombol

Portfolio
Bangladesben súlyosbodik a közegészségügyi válság a szúnyogok által terjesztett dengue-láz és chikungunya járványok miatt, amelyek túlterhelik az egészségügyi rendszert és a szakértők szerint a helyzet tovább romolhat - írta meg a Reuters.
Portfolio Private Health Forum 2025
A magyar egészségügy legfontosabb és legégetőbb kérdéseit tárgyaljuk ki a magánegészségügyi piac találkozási pontjává vált Private Health Forumon szeptember 30-án. Most érdemes regisztrálni a nagyszabású és sok újdonságot felvonultató szakmai eseményre!
Információ és jelentkezés

Az Egészségügyi Főigazgatóság adatai szerint az ázsiai országban idén már több mint 33 800 dengue-lázas megbetegedést és 132 halálesetet regisztráltak. Csak szeptember első hetében legalább 10 ember halt meg és több mint 1500 beteget vettek fel kórházba lázzal. A chikungunya vírus, amely évekig nem volt jelen, most erőteljesen visszatért. Január és július között négy dakkai laboratórium 785 esetet igazolt, egyes intézményekben a kimutatási arány meghaladta a 30%-ot. Chittagong kikötővárosában 24 óra alatt 30 új esetet jelentettek, így a város idei esetszáma közel 3000-re emelkedett.

A kórházak küzdenek a betegáradattal. A Dakkai Orvostudományi Egyetemi Kórházban, az ország legnagyobb állami egészségügyi intézményében, az osztályok túlzsúfoltak, a tervezettnél háromszor több beteget látnak el.

Az Aedes szúnyog gyorsan alkalmazkodik városainkhoz. Az építkezéseken, tetőkön és akár virágcserepekben pangó víz szaporodási helyekké válik. Ha nem pusztítjuk el szisztematikusan ezeket az élőhelyeket, a dengue és chikungunya járványok évről évre csak nagyobbak lesznek

- mondta Kabirul Bashar, a Jahangirnagar Egyetem orvosi entomológusa.

A legtöbb halálesetet 2023-ban regisztrálták, amikor 1705-en haltak meg dengue-lázban, és több mint 321 000 fertőzést jelentettek.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) a dengue-lázat a leggyorsabban terjedő globális veszélyek közé sorolta, amelyet súlyosbít az éghajlatváltozás és a városi zsúfoltság.

A WHO a figyelmeztető jelek korai felismerését javasolja - hasi fájdalom, hányás, vérzés vagy csökkent vizeletürítés - és óva int a nem-szteroid gyulladáscsökkentők vagy szteroidok helytelen használatától vírusos lázak esetén. A szakértők szerint a körülbelül 170 milliós lakosságú Bangladesnek sürgősen meg kell erősítenie kórházait, bővítenie kell a tesztelési kapacitást és egész éves szúnyogirtó programokat kell indítania, hogy megakadályozza a helyzet további romlását.

Kapcsolódó cikkünk

Baljós adatok érkeztek: újra nőhet a Covid-fertőzések száma, ezekben a városokban a legrosszabb a helyzet

Kitört a halálos vírus, drasztikus lépésre kényszerülnek a hatóságok

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Macy's Inc - kereskedés

Tavaly októberben vásároltam, nem is keveset, mert akkor azt hittem, hogy a korrekciónak vége, és már egy felfelé tartó impulzusba ülök bele pár hétre. Hát nem, az a korrekció idén április

RSM Blog

HR trendek 2025-2026

A magyar munkaerőpiac 2025-ben fordulóponthoz érkezett. A gazdasági bizonytalanság, a technológiai fejlődés és a társadalmi elvárások együtt formálják át a vállalatok működését. Az elk

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Sikerklub hazai kkv-nak

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum

2025. szeptember 17.

Portfolio Future of Finance 2025

2025. szeptember 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
liasszaboni Glória sikló járművei
Gazdaság
Kiderült, mi okozta a lisszaboni sikló tragédiáját
Pénzcentrum
Drága dizájntrükk vagy eddig ez hiányzott az életünkből? Teszteltük a Samsung új csodamobilját
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility