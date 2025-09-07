Elszabadultak a veszélyes vírusok a világ egyik legnépesebb országában: egyszerre két járvány is tombol

Portfolio Private Health Forum 2025 A magyar egészségügy legfontosabb és legégetőbb kérdéseit tárgyaljuk ki a magánegészségügyi piac találkozási pontjává vált Private Health Forumon szeptember 30-án. Most érdemes regisztrálni a nagyszabású és sok újdonságot felvonultató szakmai eseményre!

Az Egészségügyi Főigazgatóság adatai szerint az ázsiai országban idén már több mint 33 800 dengue-lázas megbetegedést és 132 halálesetet regisztráltak. Csak szeptember első hetében legalább 10 ember halt meg és több mint 1500 beteget vettek fel kórházba lázzal. A chikungunya vírus, amely évekig nem volt jelen, most erőteljesen visszatért. Január és július között négy dakkai laboratórium 785 esetet igazolt, egyes intézményekben a kimutatási arány meghaladta a 30%-ot. Chittagong kikötővárosában 24 óra alatt 30 új esetet jelentettek, így a város idei esetszáma közel 3000-re emelkedett.

A kórházak küzdenek a betegáradattal. A Dakkai Orvostudományi Egyetemi Kórházban, az ország legnagyobb állami egészségügyi intézményében, az osztályok túlzsúfoltak, a tervezettnél háromszor több beteget látnak el.

Az Aedes szúnyog gyorsan alkalmazkodik városainkhoz. Az építkezéseken, tetőkön és akár virágcserepekben pangó víz szaporodási helyekké válik. Ha nem pusztítjuk el szisztematikusan ezeket az élőhelyeket, a dengue és chikungunya járványok évről évre csak nagyobbak lesznek

- mondta Kabirul Bashar, a Jahangirnagar Egyetem orvosi entomológusa.

A legtöbb halálesetet 2023-ban regisztrálták, amikor 1705-en haltak meg dengue-lázban, és több mint 321 000 fertőzést jelentettek.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) a dengue-lázat a leggyorsabban terjedő globális veszélyek közé sorolta, amelyet súlyosbít az éghajlatváltozás és a városi zsúfoltság.

A WHO a figyelmeztető jelek korai felismerését javasolja - hasi fájdalom, hányás, vérzés vagy csökkent vizeletürítés - és óva int a nem-szteroid gyulladáscsökkentők vagy szteroidok helytelen használatától vírusos lázak esetén. A szakértők szerint a körülbelül 170 milliós lakosságú Bangladesnek sürgősen meg kell erősítenie kórházait, bővítenie kell a tesztelési kapacitást és egész éves szúnyogirtó programokat kell indítania, hogy megakadályozza a helyzet további romlását.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images