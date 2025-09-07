Évek óta nem lépett ilyet az olajszövetség: ez a döntés a benzinárat is meghatározhatja

Az olajexportáló országok szövetsége vasárnapi videókonferenciáján jóváhagyta, hogy októbertől napi 137 ezer hordóval növelik a kitermelést, és ezt a lépést jövő év szeptemberéig folytatják.

A döntés értelmében összesen napi 1,65 millió hordónyi olajmennyiség kerül vissza a piacra jóval hamarabb, mint azt eredetileg tervezték.

Ezeket a készleteket korábban 2026 végéig tartották volna távol a piacoktól.

Ez a lépés jelentős irányváltást jelez a szervezet stratégiájában, amely éveken át az árak védelmére összpontosított, most azonban a magasabb kitermelési volumenek felé mozdul el.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio