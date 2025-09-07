  • Megjelenítés
Évek óta nem lépett ilyet az olajszövetség: ez a döntés a benzinárat is meghatározhatja
Gazdaság

Évek óta nem lépett ilyet az olajszövetség: ez a döntés a benzinárat is meghatározhatja

Portfolio
Az OPEC+ megállapodott a kőolajtermelés fokozatos növeléséről, felgyorsítva a korábban 2026 végéig tervezett kitermelési korlátozások feloldását – írja a Bloomberg.

Az olajexportáló országok szövetsége vasárnapi videókonferenciáján jóváhagyta, hogy októbertől napi 137 ezer hordóval növelik a kitermelést, és ezt a lépést jövő év szeptemberéig folytatják.

A döntés értelmében összesen napi 1,65 millió hordónyi olajmennyiség kerül vissza a piacra jóval hamarabb, mint azt eredetileg tervezték.

Ezeket a készleteket korábban 2026 végéig tartották volna távol a piacoktól.

Ez a lépés jelentős irányváltást jelez a szervezet stratégiájában, amely éveken át az árak védelmére összpontosított, most azonban a magasabb kitermelési volumenek felé mozdul el.

Kapcsolódó cikkünk

Trump sokkterápiája balul sülhet el – Teret nyerhetnek az összeesküvés-elméletek

Történelmi dróneső zúdult Ukrajnára, lángokban áll a Barátság kőolajvezeték – Ukrajnai háborús híreink vasárnap

Újabb veszteséget szenvedett Ukrajna, elfoglalt egy települést Oroszország

Szijjártó Péter megszólalt a Barátság kőolajvezetékről

Lecsaptak a „Magyar Madarai”: lángokban a Barátság kőolajvezeték

Atomháborúra gyakorolnak az oroszok, Ukrajna kiváltaná a Barátság kőolajvezetéket - Háborús híreink szombaton

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

HR trendek 2025-2026

A magyar munkaerőpiac 2025-ben fordulóponthoz érkezett. A gazdasági bizonytalanság, a technológiai fejlődés és a társadalmi elvárások együtt formálják át a vállalatok működését. Az elk

Kasza Elliott-tal

Macy's Inc - kereskedés

Tavaly októberben vásároltam, nem is keveset, mert akkor azt hittem, hogy a korrekciónak vége, és már egy felfelé tartó impulzusba ülök bele pár hétre. Hát nem, az a korrekció idén április

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Sikerklub hazai kkv-nak

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum

2025. szeptember 17.

Portfolio Future of Finance 2025

2025. szeptember 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
thesszaloniki-gorogorszag
Gazdaság
Adócsökkentések jönnek a pénzügyi válság sújtotta országban
Pénzcentrum
Drága dizájntrükk vagy eddig ez hiányzott az életünkből? Teszteltük a Samsung új csodamobilját
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility