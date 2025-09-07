Hamarosan megszólal Orbán Viktor

Élőben közvetítik Orbán Viktor Facebook-oldalán a miniszterelnök beszédét, melyet vasárnap 16:00-kor tart a kormánypárti elit politikai szezonnyitó rendezvényén, a szokásos kötcsei helyszínen – derül ki a kormányfő közösségimédia-bejegyzéseiből.

Orbán Viktor miniszterelnök már kora délután megérkezett Kötcsére, a beszéd várhatóan 16:00-kor kezdődik. A beszéd tervezett témái nem ismertek, elképzelhető, hogy gazdasági kérdések is sorra kerülnek majd.

Korábban a nap folyamán a legnagyobb ellenzéki formáció, a Tisza Párt szintén Kötcsén tartott szezonnyitó rendezvényt, melyen Kármán András, a párt gazdaságpolitikusa az adórendszerrel kapcsolatos ígéreteket is tett.

A kormányfő kötcsei beszédéről percről percre tudósítunk, cikkünk folyamatosan frissül.

