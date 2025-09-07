Kiderült, mi okozta a lisszaboni sikló tragédiáját

A balesetet vizsgáló felügyelők jelentést írtak, amelyből kiderült, hogy röviddel a tragédiát megelőzően egy, két kocsit összekötő kábel elszakadt. Hozzátették, hogy a mozdonyvezető megpróbált vészfékezni, de ennek ellenére sem sikerült megakadályoznia a sikló nekicsapódását a falnak. A portugál légi és vasúti baleseteket vizsgáló hivatal (GPIAAF) szombaton tette közzé az első jelentésüket.

A baleset reggelén ütemezett vizuális ellenőrzést végeztek, de a kábeltörés területe szétszerelés nélkül nem volt látható, és a mechanizmus többi része megfelelően működött

– írják.

A világ egyik legrégebbi, 139 éves történelemmel rendelkező Glória siklója éppen elindult, amikor alig hat méterrel később „elvesztették az összekötő kábel kiegyensúlyozó erejét”. A járműben azonnal aktiválták a pneumatikus és a kézi féket is, de ezzel nem lehetett érdemben lassítani a meredek lejtőn egyre nagyobb sebességgel suhanó kocsit. A vizsgálatok szerint az egész baleset mintegy 50 másodperc alatt lezajlott, a becsapódás pillanatában mintegy 60 km/h-val haladt.

Az eddig megfigyelt bizonyítékok szerint a tervezett karbantartási terv naprakész volt, és a baleset reggelén ütemezett vizuális ellenőrzést végeztek, amely nem észlelt rendellenességet a járművek bowdenjeinél vagy fékrendszerénél

– írták.

Az is kiderült, hogy a kábeleknek 600 napos üzemidejük van, ennyi idő után kell kötelezően lecserélni azokat, a szóban forgó alkatrész mindössze 337 napja volt működésben. Azt továbbra sem lehet tudni pontosan, hogy hány fő tartózkodott a kocsiban és hányan az utcán amikor a baleset történt, mivel ez az egyik legnépszerűbb pontja a portugál fővárosnak, ahol mindig sok a turista.

Jelenleg egyszerre két vizsgálat is folyik párhuzamosan. A hatóságok bejelentették, hogy a halálos áldozatok között összesen 11 külföldi van: három brit, két dél-koreai, két kanadai, egy francia, egy svájci, egy amerikai és egy ukrán állampolgár.

Címlapkép forrása: Sonse via Wikimedia Commons