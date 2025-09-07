  • Megjelenítés
MÁV-vezér: a MÁV-csoport jobban teljesített az idei főszezonban, mint a tavalyiban
Gazdaság

MTI
Az idei főszezonban a MÁV-csoport jobban teljesített, mint a tavalyiban, vagy az azt megelőzőben, amihez "nagyban hozzájárultak a szolgáltatásjavítás érdekében tett lépéseink" a célzott pályafelújításoktól a mozdonybeszerzéseken át egészen a késési biztosítás bevezetésééig - közölte a MÁV vezérigazgatója vasárnap a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében.

Hegyi Zsolt azt írta, sok munka vár még a cégcsoportra, "de az tény, hogy sikerült pozitív változásokat" beindítaniuk. Szerinte ezt az utasok is értékelik, akik egyre nagyobb számban választják a vállalatot, nemcsak a hétköznapi ingázáshoz, hanem a családi nyaralásokhoz is.

A bejegyzéshez csatolt videóban a vezérigazgató elmondta, igyekeztek megszolgálni a közlekedők bizalmát és jobbá tenni a cégcsoport szolgáltatásait. A nyári szünet kezdetétől bevezették a 160 kilométeres óránkénti sebességű közlekedést Budapest és Székesfehérvár között, ezáltal az arra alkalmas vonatok nyolc-kilenc perccel gyorsabban tudtak végighaladni a szakaszon - tette hozzá.

Kiemelte, "soha nem látott mennyiségű légkondicionált férőhelyet" biztosítottak Budapest és a Balaton között,

a Tópart InterCityknél elindultak a Flirt motorvonatok, a Balaton InterCityket pedig kizárólag InterCity kocsikból állították ki.

Hegyi Zsolt azt mondta: a pályakarbantartásnak és -fejlesztésnek, a Balatonon megjelenő új motorvonatoknak és a mozdonycsereprogramnak az volt az eredménye, hogy országosan és a Balaton partján is nyolc-tíz százalékponttal tudott javulni a menetrendszerűség. Emellett "sokkal kevesebb percet késtek a késő vonatok is" - közölte.

A videóban úgy fogalmazott, "voltak nehéz pillanatok is a nyárban, július elején óriási vihar söpört végig Magyarországon". Hozzátette, ebben a helyzetben "az Országos Haváriaközponté lett a főszerep", hogy minél gyorsabban helyreálljon a közlekedés.

Hangsúlyozta, a cégcsoport célja az, hogy egy nyár úgy teljen Magyarországon, hogy a vállalat csak olyan légkondicionált vonatokkal dolgozik, amelyek mindegyike pontosan célba ér. Szerinte "innen még messze vagyunk", de több lépést sikerült megtenni a múlt nyár óta, és ezzel az idei már jobb lett. Hegyi Zsolt kiemelte, a feladat a céljukhoz való közelkerülés, ezért kell "rákapcsolniuk" a jármű- és pályafejlesztésekre is a következő évben.

