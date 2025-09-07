Orbán Viktor: Oroszország megnyerheti a háborút, az eurózóna fel fog bomlani

Orbán Viktor miniszterelnök már kora délután megérkezett Kötcsére, a beszéd várhatóan 16:00-kor kezdődik. A beszéd tervezett témái részleteiben nem ismertek, elképzelhető, hogy gazdasági kérdések is sorra kerülnek majd.
A miniszterelnök kis idővel a beszéd kezdete előtt annyit elárult, hogy egy nemzeti konzultációt be fog jelenteni.
Korábban a nap folyamán a legnagyobb ellenzéki formáció, a Tisza Párt szintén Kötcsén tartott szezonnyitó rendezvényt, melyen Kármán András, a párt gazdaságpolitikusa az adórendszerrel kapcsolatos ígéreteket is tett.
Elkezdte beszédét Orbán Viktor
A miniszterelnök Kapu Tibor magyar űrhajós beszédét követően lépett a kötcsei pódiumra.
Orbán Viktor a beszéd elején az általa vezetett kormányzati ciklusok főbb eredményei közül felidézte:
- az IMF-et "hazaküldték",
- létrejött 1 millió új munkahely,
- támogatták a családokat,
- csökkentették az adókat,
- visszaadták a 13. havi nyugdíjat.
2025-ben elmondása szerint sok mindenre választ kaptunk, amelyek a tavalyi beszédben kérdésként fogalmazódtak meg: lett új amerikai elnök lett, lett új német kormány, Franciaország nem kászálódott ki a belpolitikai válságokból, Lengyelországban egyensúly-közelibb helyzet alakult ki, a V4 feltámadt, orosz katonai győzelem lett, felosztották Ukrajnát, tovább erősödött a BRICS, nem sikerült megoldani az euró alapdilemmáját.
Orbán Viktor szerint új amerikai stratégia jelent meg, melynek lényege, hogy a globális demokráciaexportról való álmodozás helyett az amerikaiak szembenéznek a tényekkel. Beismerték, hogy:
- Kínának behozhatatlan demográfiai előnye van,
- növekvő technológiai- és tőkeelőnye van,
- csökkenő katonai hátránya van,
- beszállítók nélkül nem működik az USA gazdasága,
- Kína egyre inkább hitelezője a nyugati világnak;
- Oroszország a háborút megnyerte, nyugati katonák bevetése nélkül visszafordíthatatlan az orosz győzelem.
- Az oroszokkal lehet üzletelni, de nem lehet őket Kínáról leválasztani,
- és az USA a csendes-óceáni térségben térvesztésben van.
Orbán szerint jelenleg az USA szétbontja a világgazdaságot, és ennek nyomán regionális gazdasági térségek jönnek létre, a demokráciaexport be van fejezve, de "visszatértek a nagyhatalmi politikához".
Talpra áll-e az Európai gazdaság? - tette fel a kérdést. Aligha - adta meg rögtön a választ. Orbán Viktor úgy véli:
nincs versenyképes modell, és a második világháború óta nem láttunk ilyen nagy államadósságokat.
A háború végkifejlete kapcsán úgy véli: eldőlt, hogy az orosz elnök a helyén marad.
Európai Unió és Oroszország között finanszírozási verseny zajlik a háború kapcsán, de Oroszország áll nyerésre, őket ez csak "meggyengíti", mi "belerokkanunk".
Ukrajnát éppen most osztják fel - húzta alá a miniszterelnök. A biztonsági garanciák szerinte Ukrajna felosztását jelentik. A nyugat szerinte elismerte, hogy létezik orosz fennhatóság alatt álló zóna, amely Ukrajna területének 20%-át tartalmazza. A kérdés jelenleg az, hogy a demilitarizált zóna milyen távolságban jöjjön létre az orosz zónától, de Ukrajna egy három zónából álló területté fog átalakulni (a harmadik a "nyugati zóna" lesz).
A 2008-as pénzügyi válság idején a világ GDP-ből az USA 23%-át, Európa 25%-át adott, míg mostanra 27%-ot az USA, és csak 17,6%-ot Európa.
Azaz USA növekedett, Európa veszített.
Az európaiakat tehát rosszul vezették - vonta le a következtetést Orbán Viktor. Ebből szerinte az lesz, hogy az Európai Unió úgy vonul majd be a történelemkönyvekbe, mint egy "nemes kísérlet lehangoló végeredménnyel".
Felidézte, hogy az eredeti cél szerint a világ legnagyobb kereskedelmi övezetét hozta volna létre az Unió, Lisszabontól Vlagyivosztokig. Ehelyett mostanra a britek kiléptek, az oroszok pedig Kína oldalán vannak, sőt a törököket is "ott hagytuk" a szürke zónában.
A nagy európai terv szerinte azért nem sikerült, mert eredetileg közös piacról volt szó, később gazdasági és politikai unió lett a cél, végül - az euró általános bevezetésével - az Európai Egyesült Államok. De nincs közös költségvetési politika, márpedig egy közös monetáris politika közös fiskális politika nélkül hosszú távon nem tud így maradni.
Orbán Viktor kijelentette:
Ha sikerül elfogadni ezt a költségvetést, akkor ez lesz az Unió utolsó 7 éves költségvetése.
Szerinte a 2035 utáni költségvetés lehetetlen lesz, és az eurózóna föl fog bomlani.
Ennek elkerüléséért az Európai Uniót újra kell szervezni.
Körkörös Európai Unió lehet a megoldás
Ez más, mint a többsebességes Európa. Szélén azok az országok, akik katonai biztonság és energiabiztonság körében akarnak részt venni, ebben Törökország, UK és Ukrajna is részt vehetne.
Közös piac a második kör, a harmadik kör azon országok köre, akik közös pénzt is akarnak (eurózóna), ehhez közös költségvetés is lesz.
A negyedik, legbelső kör pedig lehetne a politikai unió köre.
Ha át tudunk állni egy ilyen rendszerre, csak akkor élhet túl az Európai Unió.
Magyarország miért nem ment tönkre 2010 után?
2010-ben leváltunk az európai gazdasági modellről, amely jólétinek nevezett, valójában segély alapú modell, ezzel szemben a magyar modell munka alapú.
A magyar modell sajátosságait Orbán Viktor az alábbiak szerint vázolja fel:
- Munkaerőpiaci szabályozás a "legpiacbarátabb", aki dolgozni akar, az hadd dolgozzon.
- Munkanélküli segélyrendszer: rövidebb, és a végét a közmunka követi.
- Adórendszerünk is radikálisan más, egykulcsos, mindenhol máshol progresszív.
- Családtámogatási rendszerünk nem alanyi jogon jár, hanem munkához kötötten. Aki dolgozik, ő tud kapni jelentősebb családtámogatást.
- Nincs örökösödési adó.
- Tranzakciós illeték: a pénz ÁFÁ-ja, ez helyes, hogy van Magyarországon.
- Szektorális adók: nálunk bizonyos szektorokban lényegi eleme az adórendszernek.
- Rezsicsökkentési adórendszer csak nálunk van, mindenhol máshol a profit és a megtérülés van első helyen.
- Kifektetés: Magyarország támogatja a vállalkozások kifektetéseit.
- Otthonteremtés: Magyarország a saját otthont támogatja a bérlakás-modell helyett.
- Nők egzisztenciális biztonsága és függetlensége: aki szült 2 gyermeket, élete végéig nem fizet SZJA-t. Ilyen sehol nincs Európában - húzta alá Orbán Viktor.
Szerinte ezért nem ment tönkre Magyarország, miközben a nyugat gazdasági teljesítménye csökkent.
Utolsó kétségbeesett kísérlet: közös eladósodás
Az Európai Unió a közös eladósodásra törekszik, ugyanis onnantól kezdve nem lehet szabadulni, így jött létre az USA is, ez volt a hamiltoni pillanat - vélekedik fel Orbán Viktor. Itt most pontosan ugyanaz a terv.
A közös eladósodást pedig Ukrajna kapcsán tervezik megvalósítani.
A háború és az ukrán tagság viszont beleviszi Európát a háborúba, mondja a miniszterelnök.
A kormányfő kötcsei beszédéről percről percre tudósítunk, cikkünk folyamatosan frissül.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán
