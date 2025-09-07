Orbán Viktor: Oroszország megnyerte a háborút, az eurózóna fel fog bomlani

Élőben közvetítik Orbán Viktor Facebook-oldalán a miniszterelnök beszédét, melyet vasárnap 16:00-kor tart a kormánypárti elit politikai szezonnyitó rendezvényén, a szokásos kötcsei helyszínen. A kormányfő beszédéről percről percre tudósítunk.

Orbán Viktor miniszterelnök már kora délután megérkezett Kötcsére, a beszéd kicsivel 16:00 után kezdődött.

A miniszterelnök kis idővel a beszéd kezdete előtt annyit elárult, hogy egy nemzeti konzultációt be fog jelenteni.

Korábban a nap folyamán a legnagyobb ellenzéki formáció, a Tisza Párt szintén Kötcsén tartott szezonnyitó rendezvényt, melyen Kármán András, a párt gazdaságpolitikusa az adórendszerrel kapcsolatos ígéreteket is tett.

Elkezdte beszédét Orbán Viktor

A miniszterelnök Kapu Tibor magyar űrhajós beszédét követően lépett a kötcsei pódiumra.

Orbán Viktor a beszéd elején az általa vezetett kormányzati ciklusok főbb eredményei közül felidézte:

az IMF-et "hazaküldték",

létrejött 1 millió új munkahely,

támogatták a családokat,

csökkentették az adókat,

visszaadták a 13. havi nyugdíjat.

2025-ben elmondása szerint sok mindenre választ kaptunk, amelyek a tavalyi beszédben kérdésként fogalmazódtak meg: lett új amerikai elnök lett, lett új német kormány, Franciaország nem kászálódott ki a belpolitikai válságokból, Lengyelországban egyensúly-közelibb helyzet alakult ki, a V4 feltámadt, orosz katonai győzelem lett, felosztották Ukrajnát, tovább erősödött a BRICS, nem sikerült megoldani az euró alapdilemmáját.

Milyen az új amerikai stratégia Orbán szerint?

Orbán Viktor szerint új amerikai stratégia jelent meg, melynek lényege, hogy a globális demokráciaexportról való álmodozás helyett az amerikaiak szembenéznek a tényekkel. Beismerték, hogy:

Kínának behozhatatlan demográfiai előnye van,

növekvő technológiai- és tőkeelőnye van,

csökkenő katonai hátránya van,

beszállítók nélkül nem működik az USA gazdasága,

Kína egyre inkább hitelezője a nyugati világnak;

Oroszország a háborút megnyerte, nyugati katonák bevetése nélkül visszafordíthatatlan az orosz győzelem.

Az oroszokkal lehet üzletelni, de nem lehet őket Kínáról leválasztani,

és az USA a csendes-óceáni térségben térvesztésben van.

Orbán szerint jelenleg az USA szétbontja a világgazdaságot, és ennek nyomán regionális gazdasági térségek jönnek létre, a demokráciaexport be van fejezve, de "visszatértek a nagyhatalmi politikához".

Talpra áll-e az Európai gazdaság? – tette fel a kérdést. Aligha – adta meg rögtön a választ. Orbán Viktor úgy véli:

nincs versenyképes modell, és a második világháború óta nem láttunk ilyen nagy államadósságokat.

A háború végkifejlete kapcsán úgy véli: eldőlt, hogy az orosz elnök a helyén marad.

Az Európai Unió és Oroszország között finanszírozási verseny zajlik a háború kapcsán, ebben Oroszország áll nyerésre, őket ez csak "meggyengíti", mi "belerokkanunk".

Ukrajnát éppen most osztják fel – húzta alá a miniszterelnök. A biztonsági garanciák szerinte Ukrajna felosztását jelentik. A nyugat szerinte elismerte, hogy létezik orosz fennhatóság alatt álló zóna, amely Ukrajna területének 20%-át tartalmazza. A kérdés jelenleg az, hogy a demilitarizált zóna milyen távolságban jöjjön létre az orosz zónától, de Ukrajna egy három zónából álló területté fog átalakulni (a harmadik a "nyugati zóna" lesz).

Így fest Európa jövője

A 2008-as pénzügyi válság idején a világ GDP-jéből az USA 23%-ot, Európa 25%-ot adott, míg mostanra 27%-ot az USA, és csak 17,6%-ot Európa.

Azaz AmerikA növekedett, Európa veszített.

Az európaiakat tehát rosszul vezették – vonta le a következtetést Orbán Viktor.

Az Európai Unió a szétfeslés, széttagolódás állapotába lépett.

Ebből szerinte az lesz, hogy az Európai Unió úgy vonul majd be a történelemkönyvekbe, mint egy "nemes kísérlet lehangoló végeredménnyel".

Felidézte, hogy az eredeti cél szerint a világ legnagyobb kereskedelmi övezetét hozta volna létre az Unió, Lisszabontól Vlagyivosztokig. Ehelyett mostanra a britek kiléptek, az oroszok pedig Kína oldalán vannak, sőt a törököket is "ott hagytuk" a szürke zónában.

A nagy európai terv szerinte azért nem sikerült, mert eredetileg közös piacról volt szó, később gazdasági és politikai unió lett a cél, végül – az euró általános bevezetésével – az Európai Egyesült Államok. De nincs közös költségvetési politika, márpedig egy közös monetáris politika közös fiskális politika nélkül hosszú távon nem tud így maradni.

Orbán Viktor kijelentette:

Ha sikerül elfogadni a mostani költségvetést, akkor ez lesz az európai Unió utolsó 7 éves költségvetése.

Szerinte a 2035 utáni költségvetés lehetetlen lesz, és az eurózóna föl fog bomlani.

Ennek elkerüléséért az Európai Uniót újra kell szervezni.

Körkörös Európai Unió lehet a megoldás

Ez más, mint a többsebességes Európa. A körkörös Európa szélén lennének azok az országok, akik katonai biztonság és energiabiztonság körében akarnak részt venni, ebben Törökország, UK és Ukrajna is részt vehetne.

A közös piac lenne a második kör, a harmadik kör azon országok köre, akik közös pénzt is akarnak (eurózóna), ehhez közös költségvetés is lesz.

A negyedik, legbelső kör pedig lehetne a politikai unió köre.

Ha át tudunk állni egy ilyen rendszerre, csak akkor élhet túl az Európai Unió.

Magyarország miért nem ment tönkre 2010 után?

2010-ben leváltunk az európai gazdasági modellről, amely jólétinek nevezett, valójában segély alapú modell, ezzel szemben a magyar modell munka alapú.

A magyar modell sajátosságait Orbán Viktor az alábbiak szerint vázolja fel:

Munkaerőpiaci szabályozás a legrugalmasabb, "legpiacbarátabb", aki dolgozni akar, az hadd dolgozzon.

Munkanélküli segélyrendszer: rövidebb időtartamú, és a végét a közmunka követi.

Adórendszerünk is radikálisan más, egykulcsos, mindenhol máshol progresszív.

Családtámogatási rendszerünk nem alanyi jogon jár, hanem munkához kötötten. Aki dolgozik, ő tud kapni jelentősebb családtámogatást.

Nincs örökösödési adó.

Tranzakciós illeték: a pénz ÁFÁ-ja, ez helyes, hogy van Magyarországon.

Szektorális adók: nálunk bizonyos szektorokban lényegi eleme az adórendszernek.

Rezsicsökkentésre épülő energiarendszer csak nálunk van, mindenhol máshol a profit és a megtérülés van első helyen.

Kifektetés: Magyarország támogatja a vállalkozások kifektetéseit.

Otthonteremtés: Magyarország a saját otthont támogatja a bérlakás-modell helyett.

Nők egzisztenciális biztonsága és függetlensége: aki szült 2 gyermeket, élete végéig nem fizet SZJA-t. Ilyen sehol nincs Európában – húzta alá Orbán Viktor.

Szerinte ezért nem ment tönkre Magyarország, miközben a nyugat tönkrement, és a gazdasági teljesítménye csökkent.

Utolsó kétségbeesett kísérlet: közös eladósodás

Az Európai Unió a közös eladósodásra törekszik, ugyanis onnantól kezdve nem lehet szabadulni, így jött létre az USA is, ez volt a hamiltoni pillanat – vélekedik fel Orbán Viktor. Itt most pontosan ugyanaz a terv.

A közös eladósodást pedig Ukrajna kapcsán tervezik megvalósítani.

Az ukrán uniós tagság viszont beleviszi Európát a háborúba, mondja a miniszterelnök.

Ráadásul a saját versenyképességünk visszaállítására sincs pénzünk, így tönkreverjük az EU-t gazdasági értelemben.

A demokráciák ma már nem engedik elindulni a választásokon azokat a riválisokat, akik megnyerhetnék a választásokat, mondja Orbán, szerinte például Marine Le Pen ellen nincs jogerős bírósági ítélet, mégsem indulhat el, és a mögötte álló második ember is bírósági eljárás alatt áll. Németországban pedig egy polgármesterválasztáson nem engedik elindulni az AFD-t, ezzel a demokrácia-problémával szembe kell nézni.

Európa jelenleg mellékszereplő a világpolitikában, és küzd a jóléti állam végének levezénylésével.

A vegyes társadalmak kialakulása is kihívást jelent, párhuzamos társadalmak jönnek létre európai országokban. Az egységes európai jogrendszer felbomlik, párhuzamos jogrendszerek jönnek létre, zajlik az iszlamizáció, a migráció, a közrend felbomlik – ezekkel kell szembenéznie Európának.

Hogyan lehetett volna másképpen?

Nem itt tartanánk, ha az Unió vezetői meghozzák az alábbi döntéseket – mondja Orbán Viktor.

Kiegyezni Oroszországgal gazdasági ügyekben.

2009 után a jóléti államot újjászervezni.

Egyesült Királyságot bent tartani az Unióban.

Török stratégiai partnerség.

Iszlámot kívül tartani.

Balkán beintegrálása.

Kínával technológiai együttműködésről, az USA-val a transzatlanti biztonságról megegyezni.

Ehhez viszont belföldi stabilitás kell, törékeny koalíciós kormányokkal ez lehetetlen Orbán Viktor szerint, ez az utóbbi 20 év tanulsága.

Az EU béna kacsa, amíg tart a háború

A globális piac álma a múlté, versengő blokkok jönnek létre – mondja a miniszterelnök.

Jelenleg az orosz cél a nyugati térnyerés korlátozása, kínai cél az USA-dominált világrend multipolárissá alakítása, ukrán cél a pénzügyi támogatások beérkezése Ukrajnába, a gazdasági összeomlás elkerülése. Európai cél: ukrajnai háborús képesség fenntartása, USA bent tartása a konfliktusban.

Trump célja pedig a gazdasági megegyezés Oroszországgal, és az Európai Unió gazdasági alárendelése.

Az EU béna kacsa, amíg tart a háború, hiszen katonailag ki van szolgáltatva Amerikának.

Ezért Washington helyett Moszkvába kellene mennie Európának, és biztonsági megállapodást kötnie. Ukrajna nyilvánvalóan nem lehet a NATO és az EU tagja, de lehet velük stratégiai megállapodás.

Magyarország nem ukránellenes, szögezte le a miniszterelnök. Mi akarunk jövőt Ukrajnának, mert egy összeomló Ukrajna a keleti szomszédságunkban óriási veszély. "De ez nem lehet a tagság, mert az háborút jelent."

A háború folytatása vesztes európai stratégia – hangsúlyozta Orbán Viktor.

Célzott gazdasági programok Magyarországon

Orbán Viktor szerint Donald Trump amerikai elnöktől azt vártuk, hogy véget vet a háborúnak, de ez nem sikerült, a háború máig blokkolja a gazdasági növekedésünket. Ezért a gazdasági programokat fél évvel el kellett halasztani, de sorban mind bekövetkeznek. Ezek az alábbiak:

Július 1-től adómentes a CSED és a GYED.

50%-kal nőtt a gyermekek utáni adókedvezmény.

Otthon Start program elindítása.

Nyugdíjasok 30 ezer forintos élelmiszer-utalványa.

3 gyermekes anyák élethosszig tartó SZJA-mentessége.

Nyugdíjkorrekció novemberben.

Fegyverpénz kifizetése.

Jövő év elejétől újabb 50%-os adókedvezmény-növelés.

Jövő évtől 2 gyermekes, 40 év alatti anyák SZJA-mentessége (lépcsőzetesen).

13%-os minimálbér emelési terv megvédése.

13. havi nyugdíj kifizetése februárban.

Az előttünk álló 7 hónapban minden célkitűzés meg fog valósulni – mondta Orbán Viktor.

Jön az új nemzeti konzultáció

A kiszivárgott adóemelési tervekről fog szólni – utalt Orbán Viktor a Tisza Párt által tervezett SZJA-emelésekről "kiszivárgott" információkra. (A Tisza Párt többször cáfolta ezeket az "értesüléseket", és bemutatta valódi terveit.)

Vasárnap 17:25 körül véget ért a kormányfő kötcsei beszéde.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán