  • Megjelenítés
Ritka égi jelenség lesz ma este: itt lesz a legjobb helyen, aki látni akarja a vörös Holdat
Gazdaság

Ritka égi jelenség lesz ma este: itt lesz a legjobb helyen, aki látni akarja a vörös Holdat

Portfolio
Vasárnap este teljes holdfogyatkozás várható, amely az év legjelentősebb csillagászati eseményének ígérkezik, azonban a felhőzet helyenként akadályozhatja a megfigyelést - közölte az idokep.hu.

A szeptember 7-i teljes holdfogyatkozás megfigyelhetőségét nagyban befolyásolhatja az időjárás. Bár vasárnap alapvetően napos időre számíthatunk, az esti órákban több területen is felhősödés várható. A holdfogyatkozás kritikus időszakában, 19 és 21 óra között, az ország nyugati és délnyugati részein, valamint a keleti országrészben kell számítani jelentősebb felhőzetre. A nyugati területeken fátyolfelhők takarhatják el részben vagy teljesen a Holdat, míg

keleten gomolyfelhők képződhetnek, amelyekből helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak.

A megfigyelésre a középső országrészben nyílik a legjobb lehetőség, ahol várhatóan kevesebb felhő lesz az égen. Ugyanakkor előfordulhat, hogy a jelenség kezdeti szakaszában a keleti horizonton felbukkanó Holdat még itt is eltakarhatják a keleti irányban tornyosuló felhők.

A holdfogyatkozás pontos menetrendje a következő: 19:15-kor a Hold már részben vörös árnyalatban jelenik meg a keleti horizonton. A teljes fogyatkozás 19:31-kor kezdődik, amikor a Hold teljesen a Föld árnyékába kerül.

A jelenség 20:12-kor éri el tetőpontját, ekkor lesz a Hold a legsötétebb.

A teljes fázis 20:53-kor ér véget, a részleges fázis 21:57-ig tart, míg a félárnyékos szakasz 22:55-kor zárul. A teljes holdfogyatkozás különleges látványt nyújt, hiszen ilyenkor a Hold vöröses színben tündököl az égen, amit sokan szeretnének megcsodálni, amennyiben az időjárás lehetővé teszi.

Kapcsolódó cikkünk

Kísérteties vörösbe öltözik a Hold: Magyarországról is látható lesz a ritka jelenség

Címlapkép forrása: Anton Croos via Wikimedia Commons

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Macy's Inc - kereskedés

Tavaly októberben vásároltam, nem is keveset, mert akkor azt hittem, hogy a korrekciónak vége, és már egy felfelé tartó impulzusba ülök bele pár hétre. Hát nem, az a korrekció idén április

RSM Blog

HR trendek 2025-2026

A magyar munkaerőpiac 2025-ben fordulóponthoz érkezett. A gazdasági bizonytalanság, a technológiai fejlődés és a társadalmi elvárások együtt formálják át a vállalatok működését. Az elk

Konferencia ajánló

Sikerklub hazai kkv-nak

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum

2025. szeptember 17.

Portfolio Future of Finance 2025

2025. szeptember 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
ciklon-csapadék-előrejelzés-hőmérséklet-időjárás-meteorológia-szél-vihar-zivatar-légörvény
Gazdaság
Mindent felforgató időjárás-előrejelzés érkezett: halálos viharokra és szupercellákra kell készülni
Pénzcentrum
Drága dizájntrükk vagy eddig ez hiányzott az életünkből? Teszteltük a Samsung új csodamobilját
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility