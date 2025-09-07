Ritka égi jelenség lesz ma este: itt lesz a legjobb helyen, aki látni akarja a vörös Holdat

A szeptember 7-i teljes holdfogyatkozás megfigyelhetőségét nagyban befolyásolhatja az időjárás. Bár vasárnap alapvetően napos időre számíthatunk, az esti órákban több területen is felhősödés várható. A holdfogyatkozás kritikus időszakában, 19 és 21 óra között, az ország nyugati és délnyugati részein, valamint a keleti országrészben kell számítani jelentősebb felhőzetre. A nyugati területeken fátyolfelhők takarhatják el részben vagy teljesen a Holdat, míg

keleten gomolyfelhők képződhetnek, amelyekből helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak.

A megfigyelésre a középső országrészben nyílik a legjobb lehetőség, ahol várhatóan kevesebb felhő lesz az égen. Ugyanakkor előfordulhat, hogy a jelenség kezdeti szakaszában a keleti horizonton felbukkanó Holdat még itt is eltakarhatják a keleti irányban tornyosuló felhők.

A holdfogyatkozás pontos menetrendje a következő: 19:15-kor a Hold már részben vörös árnyalatban jelenik meg a keleti horizonton. A teljes fogyatkozás 19:31-kor kezdődik, amikor a Hold teljesen a Föld árnyékába kerül.

A jelenség 20:12-kor éri el tetőpontját, ekkor lesz a Hold a legsötétebb.

A teljes fázis 20:53-kor ér véget, a részleges fázis 21:57-ig tart, míg a félárnyékos szakasz 22:55-kor zárul. A teljes holdfogyatkozás különleges látványt nyújt, hiszen ilyenkor a Hold vöröses színben tündököl az égen, amit sokan szeretnének megcsodálni, amennyiben az időjárás lehetővé teszi.

Címlapkép forrása: Anton Croos via Wikimedia Commons