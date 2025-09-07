  • Megjelenítés
Veszélyben Trump vámjai: milliárdos visszatérítés fenyegeti az USA-t
Gazdaság

Veszélyben Trump vámjai: milliárdos visszatérítés fenyegeti az USA-t

Portfolio
Komoly pénzügyi következményekkel járhat az amerikai kormány számára, ha a Legfelsőbb Bíróság helybenhagyja az alsóbb fokú bíróság döntését, amely szerint Donald Trump elnök „reciprocal” vámjai túllépték az elnöki hatáskört. A Pénzügyminisztérium szerint akár a vámok felét vissza kellene fizetni, ami milliárdos bevételkiesést okozna, írja a CNN.
Portfolio Budapest Economic Forum 2025
A magyar gazdaság kilátásaival, helyével az újraformálódó világgazdasági rendben kiemelten foglalkozunk a Portfolio gazdasági csúcskonferenciáján, a Budapest Economic Forumon. Ne maradj le róla, jelentkezz Te is!
Információ és jelentkezés

Scott Bessent pénzügyminiszter vasárnap az NBC Meet the Press című műsorában kijelentette:

amennyiben a Legfelsőbb Bíróság helybenhagyja az ítéletet, az Egyesült Államoknak visszatérítést kellene adnia az eddig beszedett vámok mintegy felére.

Ez szerinte „borzasztó” lenne a költségvetés számára, ugyanakkor elismerte: „Ha a bíróság így dönt, meg kell tennünk.”

A kérdéses vámpolitika idén augusztusban lépett hatályba, amikor Trump új, úgynevezett „reciprocal” vámokat vezetett be. Ezek célja az volt, hogy kiegyensúlyozzák a külkereskedelmi partnerekkel szembeni egyenlőtlenségeket. Egy szövetségi fellebbviteli bíróság azonban augusztus végén úgy döntött, hogy az IEEPA (International Emergency Economic Powers Act) törvény nem ad felhatalmazást ilyen jellegű és mértékű vámok kivetésére. Az ítélet végrehajtását október 14-ig elhalasztották, így a vámok egyelőre érvényben maradnak.

Kevin Hassett, a Nemzetgazdasági Tanács igazgatója a CBS Face the Nation műsorában arról beszélt, hogy a kormányzat más jogi eszközökkel is bevezethet vámokat, például a korábban acél- és alumíniumtermékeknél alkalmazott „Section 232” vizsgálatokkal. Bessent is utalt „számos egyéb lehetőségre”, bár ezek szerinte gyengítenék Trump tárgyalási pozícióját.

Címlapkép forrása: Kevin Dietsch/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Macy's Inc - kereskedés

Tavaly októberben vásároltam, nem is keveset, mert akkor azt hittem, hogy a korrekciónak vége, és már egy felfelé tartó impulzusba ülök bele pár hétre. Hát nem, az a korrekció idén április

RSM Blog

HR trendek 2025-2026

A magyar munkaerőpiac 2025-ben fordulóponthoz érkezett. A gazdasági bizonytalanság, a technológiai fejlődés és a társadalmi elvárások együtt formálják át a vállalatok működését. Az elk

Konferencia ajánló

Sikerklub hazai kkv-nak

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum

2025. szeptember 17.

Portfolio Future of Finance 2025

2025. szeptember 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
D_MTI 20250725002
Gazdaság
Orbán Viktor: Oroszország megnyerte a háborút, az eurózóna fel fog bomlani
Pénzcentrum
Drága dizájntrükk vagy eddig ez hiányzott az életünkből? Teszteltük a Samsung új csodamobilját
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility