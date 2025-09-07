Veszélyben Trump vámjai: milliárdos visszatérítés fenyegeti az USA-t

Scott Bessent pénzügyminiszter vasárnap az NBC Meet the Press című műsorában kijelentette:
amennyiben a Legfelsőbb Bíróság helybenhagyja az ítéletet, az Egyesült Államoknak visszatérítést kellene adnia az eddig beszedett vámok mintegy felére.
Ez szerinte „borzasztó” lenne a költségvetés számára, ugyanakkor elismerte: „Ha a bíróság így dönt, meg kell tennünk.”
A kérdéses vámpolitika idén augusztusban lépett hatályba, amikor Trump új, úgynevezett „reciprocal” vámokat vezetett be. Ezek célja az volt, hogy kiegyensúlyozzák a külkereskedelmi partnerekkel szembeni egyenlőtlenségeket. Egy szövetségi fellebbviteli bíróság azonban augusztus végén úgy döntött, hogy az IEEPA (International Emergency Economic Powers Act) törvény nem ad felhatalmazást ilyen jellegű és mértékű vámok kivetésére. Az ítélet végrehajtását október 14-ig elhalasztották, így a vámok egyelőre érvényben maradnak.
Kevin Hassett, a Nemzetgazdasági Tanács igazgatója a CBS Face the Nation műsorában arról beszélt, hogy a kormányzat más jogi eszközökkel is bevezethet vámokat, például a korábban acél- és alumíniumtermékeknél alkalmazott „Section 232” vizsgálatokkal. Bessent is utalt „számos egyéb lehetőségre”, bár ezek szerinte gyengítenék Trump tárgyalási pozícióját.
