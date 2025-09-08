  • Megjelenítés
A héten négy vármegyében irtják a szúnyogokat

Ezen a héten elsősorban a Duna déli szakaszán, négy vármegyében, Szekszárd, Baja és Mohács környékén, valamint Somogy vármegye egyes településein gyérítik a szúnyogokat a szakemberek - tájékoztatott a végrehajtásért felelős Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

A héten főként a Duna déli szakaszán zajlik a szúnyoggyérítés: négy vármegyében,

Szekszárd, Baja és Mohács térségében, valamint Somogy vármegye több településén dolgoznak a szakemberek.

A legtöbb helyen az úgynevezett ULV eljárást alkalmazzák, ami azt jelenti, hogy a permetszert nagyon kis mennyiségben - alig több mint 0,5 liter hektáronként - apró cseppekre porlasztva juttatják ki a környezetbe - tartalmazza a közlemény. A készítmény az alacsony dózisnak köszönhetően csak az érzékenyebb rovarokat pusztítja el, melegvérűekre, így emberre és háziállatokra nem jelent veszélyt - tették hozzá.

Azt írták, hogy az idén, a korábbi évektől eltérően a nyár első felében alig volt szükség beavatkozásra, míg később a Duna vízszintemelkedése, a csapadékosabb napok, most pedig a nyárias szeptemberi időjárás miatt még helyenként jelentős szúnyogártalom alakult ki.

A héten a kifejlett rovarokat gyérítik a szakemberek az esti, éjszakai órákban, platós gépjárműre rögzített permetezővel juttatják ki a vegyszert a környezetbe 45 település lakott területein.

Arra is felhívták a figyelmet, hogy a lakosság is sokat tehet a szúnyogártalom csökkentése érdekében, a ház körüli, vízzel teli edények, hordók, kaspók rendszeres kiürítésével. Ugyanis ezek ideális élőhelyet biztosítanak a csípőszúnyogok számára.

A heti, településekre lebontott szúnyoggyérítési program elérhető a katasztrófavédelem honlapján.

