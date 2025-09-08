Beütöttek Trump vámjai Kínának, a világot viszont így is felfalja

A Vámhivatal hétfői közleménye szerint a külföldi értékesítés augusztusban 4,4%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest, elérve a 322 milliárd dollárt. Ez elmaradt a Bloomberg felmérésében szereplő 5,5%-os növekedési előrejelzéstől.

A kínai kereskedelem idén gyorsan átalakult, miután Donald Trump elnök vámjai jelentősen csökkentették az amerikai keresletet.

A vállalatok alternatív piacokat kerestek vagy valamilyen közvetett úton szállítottak az USA-ba.

Az Egyesült Államokba irányuló export augusztusban 33%-kal csökkent, ami az ötödik egymást követő hónap kétszámjegyű visszaesését jelenti.

Ezzel szemben a délkelet-ázsiai tíz nemzet kereskedelmi blokkjába irányuló szállítmányok közel 23%-kal nőttek, az Európai Unióba 10%-kal, Afrikába pedig 26%-kal emelkedtek.

A csökkenő árak és az éles verseny miatt azonban sok vállalat veszteséges a növekvő exportbevételek ellenére is. Az ipari nyereség közel 2%-kal csökkent a júliusig tartó időszakban.

Az exportárak 2023 közepe óta szinte minden hónapban csökkentek, ami arra kényszeríti a kínai cégeket, hogy több árut szállítsanak ugyanazon bevétel fenntartásához. A volumen növekedése jól látható a konténerforgalmi adatokban: Sanghaj kikötője rekordszámú konténert kezelt az elmúlt hónapban.

Az import augusztusban 1,3%-kal nőtt, így a kereskedelmi többlet csak 102 milliárd dollár lett.

Kína többlete továbbra is jó úton halad, hogy jelentősen meghaladja a tavalyi, közel 1000 milliárd dolláros rekordot, mivel a külföldi értékesítés kompenzálja a gyengébb belföldi keresletet.

Ha a kereskedelmi mérleg az év hátralévő részében is ugyanilyen ütemben növekszik, a Bloomberg számításai szerint meghaladhatja az 1200 milliárd dollárt, mivel Kína szélesebb többletet ér el Európával, Délkelet-Ázsiával, Afrikával és Latin-Amerikával szemben.

A kínai új exportmegrendelések mutatója azonban többhavi mélypontra süllyedt, ami a külföldi kereslet jövőbeli gyengülésére utal.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images