Egyre drágább a magyar magánegészségügy

A leggyakoribb szakorvosi és diagnosztikai vizsgálatokért átlagosan 29 258 forintot kell fizetni - derült ki az NN Biztosító Magánorvosi Árindexéből. A díjak szolgáltatónként jelentős eltéréseket mutatnak, de a legszembetűnőbb a főváros-vidék közötti árkülönbség: vidéken egy páciens átlagosan 7705 forinttal fizet kevesebbet, mint Budapesten. A kutatásból az is kiderült, hogy a komoly anyagi teher ellenére a 18-69 éves internetezők több mint fele vett igénybe magánellátást az elmúlt két évben, és 70 százalékuk tervezi, hogy magánorvoshoz fordul. Vagyis a magánegészségügy térnyerése tovább folytatódik. A kutatás az okokat és a legnépszerűbb szolgáltatásokat is feltárta.

Mekkora anyagi terhet jelent egy átlagos háztartásnak a magánegészségügyi szolgáltatások használata? Erre a kérdésre is kereste a választ az NN Biztosító Magánorvosi Árindexe. Ennek során tíz-tíz vezető fővárosi és vidéki egészségügyi szolgáltatónál gyűjtötte be a biztosító a tíz leggyakoribb szakorvosi vizsgálat és négy gyakori sztenderd diagnosztikai vizsgálat díjait a nyilvánosan elérhető adatokból - olvasható az NN Biztosító közleményében.

Az adatok elemzéséből kiderült, hogy egy vizsgálat átlagos ára 29 258 forint volt 2025 augusztusában.

Ez azonban még csak a vizsgálat és nem a megoldás költsége, ehhez jön még betegség esetén a gyógykezelés és a gyógyszerek, kontrollvizsgálatok, esetleg a rehabilitáció kiadásai.

A díjak szolgáltatónként jelentős eltéréseket mutatnak – egy nőgyógyászati vizsgálat például 25 000 és 40 000 forint között mozog, egy bőrgyógyászati vizsgálatért 20 000 forint és 40 000 forint között kell fizetni, a kismedencei ultrahangvizsgálatot a kutatásba bevont szolgáltatói körben viszont már 18 000 forintért is lehet találni, de a legdrágább szolgáltatónál 37 000 forint ugyanennek a díja. Jelentős eltérés van az árakban a fővárosi és a vidéki szolgáltatóknál: egy vidéki páciensnek átlagosan 7705 forinttal kevesebbet kell fizetnie egy vizsgálatért, mint budapesti társának.

Az árakon túlmenően a magán-, illetve állami egészségügyi szolgáltatást igénybe vevők arányát és a páciensek elégedettségét is vizsgálta az NN Biztosító: eszerint a 18-69 éves internetező korosztály 55 százaléka vett igénybe legalább egyszer az elmúlt két évben magánegészségügyi ellátást, a többségük, 49 százalék, járóbeteg ellátás keretében. A 30-39 évesek, a felsőfokú iskolai végzettségűek és a budapestiek átlag feletti aránya járt járóbeteg ellátáson magánintézményben. Ezzel szemben az idősebbek, az alacsonyabb iskolai végzettségűek és a legkisebb településen élők számára a magánellátás kevésbé tűnik elérhetőnek.

