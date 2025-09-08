  • Megjelenítés
FONTOS Néhány órán belül megbukhat az EU zászlóshajójának kormánya
Elképesztő akciót hirdetett az Aldi
Gazdaság

Elképesztő akciót hirdetett az Aldi

Portfolio
Az Aldi Magyarország akciót hirdetett: a vállalat egyrészt több mint kétszáz élelmiszer árát mérsékli tartósan, másrészt szinte valamennyi ruházati termékét egy héten keresztül naponta leárazza, az utolsó napon már minden darab 5 forintért lesz kapható majd - olvasható a cég közleményében.

Az Aldi közölte, hogy 1000 forintos kuponokkal egészíti ki a nyugdíjas élelmiszerutalványt, ezen felül a diszkontlánc több mint 200 élelmiszer árát is tartósan csökkenti. Az árcsökkentéssel érintett termékek körében kenyér és pékáru, friss húsok, sajt, zöldségek, gyümölcsök és halak is megtalálhatók, sok termék 20-30%-os kedvezménnyel lesz elérhető.

Az élelmiszerek mellett az Aldi szeptember 11-én egyhetes leárazást indít szinte valamennyi ruházati termékére és cipőire. Az első nap minden ruha és cipő darabja egységesen 1000 forintért lesz kapható, majd napról napra csökkennek az árak: szeptember 12-én 800, 13-án 600, majd 400, 200 és 100 forintért kínálja az áruházlánc a termékeket, míg

a hetedik napon, szeptember 17-én csupán 5 forintért lehet új ruhát vagy cipőt vásárolni.

A választékban női, férfi és gyerekruhák, kabátok, cipők, papucsok és sportruházati termékek is lesznek. A készlet erejéig tartó akcióban részt vevő termékek köre üzletenként eltérő lehet.

Címlapkép forrása: Honorarfreier Abdruck nur im Zusammenhang mit der Berichterstattung zu "Die grÃ¶Ãte ALDI SÃD Filiale der Welt erÃ¶ffnet im Ruh

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Azok a marhák...

Érzek némi bűntudatot a tegnapi dupla Angus-burger után. Még jó, hogy volt mellette sült krumpli is, legalább lefelé tolta az átlagos, kajánkénti szennyezésemet. Ám a... The post Azok a marh

Kasza Elliott-tal

Macy's Inc - kereskedés

Tavaly októberben vásároltam, nem is keveset, mert akkor azt hittem, hogy a korrekciónak vége, és már egy felfelé tartó impulzusba ülök bele pár hétre. Hát nem, az a korrekció idén április

RSM Blog

HR trendek 2025-2026

A magyar munkaerőpiac 2025-ben fordulóponthoz érkezett. A gazdasági bizonytalanság, a technológiai fejlődés és a társadalmi elvárások együtt formálják át a vállalatok működését. Az elk

PR cikk

Konferencia ajánló

Sikerklub hazai kkv-nak

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum

2025. szeptember 17.

Portfolio Future of Finance 2025

2025. szeptember 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
GettyImages-453252185-épület-forgalom-közlekedés-nagyváros-reklám-terek-út-város-épület-forgalom-ingatlan-közlekedés-nagyváros-terek-út-város
Gazdaság
Katasztrofális vereséget szenvedett a láncfűrészes elnök
Pénzcentrum
Láthatatlan gyilkos vadászik a magyarokra az otthonaikban: naponta 4-en halnak meg
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility