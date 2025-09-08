Elképesztő akciót hirdetett az Aldi

Az Aldi Magyarország akciót hirdetett: a vállalat egyrészt több mint kétszáz élelmiszer árát mérsékli tartósan, másrészt szinte valamennyi ruházati termékét egy héten keresztül naponta leárazza, az utolsó napon már minden darab 5 forintért lesz kapható majd - olvasható a cég közleményében.

Az Aldi közölte, hogy 1000 forintos kuponokkal egészíti ki a nyugdíjas élelmiszerutalványt, ezen felül a diszkontlánc több mint 200 élelmiszer árát is tartósan csökkenti. Az árcsökkentéssel érintett termékek körében kenyér és pékáru, friss húsok, sajt, zöldségek, gyümölcsök és halak is megtalálhatók, sok termék 20-30%-os kedvezménnyel lesz elérhető.

Az élelmiszerek mellett az Aldi szeptember 11-én egyhetes leárazást indít szinte valamennyi ruházati termékére és cipőire. Az első nap minden ruha és cipő darabja egységesen 1000 forintért lesz kapható, majd napról napra csökkennek az árak: szeptember 12-én 800, 13-án 600, majd 400, 200 és 100 forintért kínálja az áruházlánc a termékeket, míg

a hetedik napon, szeptember 17-én csupán 5 forintért lehet új ruhát vagy cipőt vásárolni.

A választékban női, férfi és gyerekruhák, kabátok, cipők, papucsok és sportruházati termékek is lesznek. A készlet erejéig tartó akcióban részt vevő termékek köre üzletenként eltérő lehet.

