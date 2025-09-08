Folyamatos égzengés - Mutatjuk, hol kell durva jégesőre számítani!

Nincs megállás, északkeleten folyamatos az égzengés - mammák, jégesők, felhőszakadások kipipálva!

- írja az Időkép.

A mammatus felhők ritka felhőképződmények, amelyek a zivatarfelhők aljáról lógnak alá, jellegzetes alakú dudorokat alkotva. Az elnevezés onnan ered, hogy a latin „mamma” szó mellet jelent.

A mammatust látva általában erős viharok és heves időjárási jelenségek várhatók.

Az Időkép munkatársai a lehulló jég méretéről is közöltek képet:

