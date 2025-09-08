  • Megjelenítés
Folyamatos égzengés - Mutatjuk, hol kell durva jégesőre számítani!
Gazdaság

Folyamatos égzengés - Mutatjuk, hol kell durva jégesőre számítani!

Portfolio
Az ország északkeleti részén folyamatos az égzengés - figyelmeztet az Időkép.

Nincs megállás, északkeleten folyamatos az égzengés - mammák, jégesők, felhőszakadások kipipálva!

- írja az Időkép.

A mammatus felhők ritka felhőképződmények, amelyek a zivatarfelhők aljáról lógnak alá, jellegzetes alakú dudorokat alkotva. Az elnevezés onnan ered, hogy a latin „mamma” szó mellet jelent.

A mammatust látva általában erős viharok és heves időjárási jelenségek várhatók.

Az Időkép munkatársai a lehulló jég méretéről is közöltek képet:

Kapcsolódó cikkünk

Kiadták a figyelmeztetést: itt okoz nagy veszélyt a felhőszakadás

Időjárás: megdőlt az országos melegrekord

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

HR trendek 2025-2026

A magyar munkaerőpiac 2025-ben fordulóponthoz érkezett. A gazdasági bizonytalanság, a technológiai fejlődés és a társadalmi elvárások együtt formálják át a vállalatok működését. Az elk

Holdblog

Azok a marhák...

Érzek némi bűntudatot a tegnapi dupla Angus-burger után. Még jó, hogy volt mellette sült krumpli is, legalább lefelé tolta az átlagos, kajánkénti szennyezésemet. Ám a... The post Azok a marh

Kasza Elliott-tal

Macy's Inc - kereskedés

Tavaly októberben vásároltam, nem is keveset, mert akkor azt hittem, hogy a korrekciónak vége, és már egy felfelé tartó impulzusba ülök bele pár hétre. Hát nem, az a korrekció idén április

PR cikk

Konferencia ajánló

Sikerklub hazai kkv-nak

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum

2025. szeptember 17.

Portfolio Future of Finance 2025

2025. szeptember 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
románia bukarest
Gazdaság
Utcára vonultak a pedagógusok Bukarestben
Pénzcentrum
Óriási bitcoin-halmozásba kezdtek a világ szuperhatalmai: mire készülhet Kína és az USA?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility