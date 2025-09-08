  • Megjelenítés
Fontos döntésre várnak a Boeingnél
Fontos döntésre várnak a Boeingnél

Az amerikai légügyi hatóság (FAA) vezetője hétfőn bejelentette, hogy még nem született döntés a Boeing 737 MAX repülőgépek havi 38 darabos gyártási korlátozásának feloldásáról, amelyet 2024 elején vezettek be.

Bryan Bedford, az FAA vezetője egy washingtoni esemény után elmondta, hogy

bár történt előrelépés, ez talán nem olyan gyors, mint ahogy a Boeing szeretné.

Bedford biztatónak tartja a fejleményeket, de még várja az adatokat a kulcsfontosságú kérdések megválaszolásához.

Ez egy alulról felfelé építkező folyamat lesz - az FAA első vonalbeli csapatán múlik, hogy javaslatot tegyenek arra vonatkozóan, elértük-e azokat a mérföldköveket, amelyek indokolnák bármilyen változtatás bevezetését"

- mondta Bedford.

Az FAA vezetője hozzátette, hogy eddig még nem érkeztek ilyen jellegű javaslatok.

