Fontos határidő közeleg: péntekig lehet igényelni a védőoltást

Péntekig még lehet igényelni a humán papillomavírus (HPV) elleni védőoltást a 7. osztályos lányoknak és fiúknak - hívta fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK).

A szervezet közleménye szerint a szülőknek írásos nyilatkozatban kell kérni a védőoltást, amelyet az iskolaorvos két adagban, hat hónap különbséggel ad be.

A HPV több mint száz típusa közül legalább 15 súlyos daganatos betegséget okozhat, köztük a méhnyakrákot, fej-, nyak- és nemi szervi daganatokat. A kilenc HPV-típust tartalmazó oltóanyag már nemcsak a leggyakoribb magas kockázatú típusokkal, hanem a nemi szemölcsökkel szemben is hatékony védelmet nyújt, valamint segíti az immunrendszert abban, hogy gyorsan semlegesítse a vírust, megelőzve ezzel a súlyos betegségeket.

A vakcina teljesen biztonságos, nem tartalmaz élő vírust, és nincs benne genetikai módosító anyag. Átmeneti helyi reakciók előfordulhatnak (például enyhe fájdalom vagy bőrpír), de nincs súlyos mellékhatása. Klinikai vizsgálatok bizonyítják, hogy az oltás 100 százalékos védelmet biztosít a legveszélyesebb HPV-típusok okozta fertőzésekkel és rákmegelőző állapotokkal szemben - írták.

Kitértek arra is, hogy Magyarországon évente több mint 1400 nő hal meg méhnyakrák következtében,

a védőoltással évente akár több száz élet is megmenthető.

A tavalyi tanévben a jogosult tanulók szüleinek mintegy 80 százaléka döntött a védőoltás mellett, biztosítva gyermekeik védelmét a HPV-fertőzéssel szemben - tették hozzá.

