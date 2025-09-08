Fontos határidő közeleg: péntekig lehet igényelni a védőoltást

Az NNGYK figyelmeztetése szerint
péntekig van lehetőség igényelni a humán papillomavírus (HPV) elleni védőoltást a 7. osztályos lányok és fiúk számára.
A szervezet közleménye szerint a szülőknek írásos nyilatkozatban kell kérni a védőoltást, amelyet az iskolaorvos két adagban, hat hónap különbséggel ad be.
A HPV több mint száz típusa közül legalább 15 súlyos daganatos betegséget okozhat, köztük a méhnyakrákot, fej-, nyak- és nemi szervi daganatokat. A kilenc HPV-típust tartalmazó oltóanyag már nemcsak a leggyakoribb magas kockázatú típusokkal, hanem a nemi szemölcsökkel szemben is hatékony védelmet nyújt, valamint segíti az immunrendszert abban, hogy gyorsan semlegesítse a vírust, megelőzve ezzel a súlyos betegségeket.
A vakcina teljesen biztonságos, nem tartalmaz élő vírust, és nincs benne genetikai módosító anyag. Átmeneti helyi reakciók előfordulhatnak (például enyhe fájdalom vagy bőrpír), de nincs súlyos mellékhatása. Klinikai vizsgálatok bizonyítják, hogy az oltás 100 százalékos védelmet biztosít a legveszélyesebb HPV-típusok okozta fertőzésekkel és rákmegelőző állapotokkal szemben - írták.
Kitértek arra is, hogy Magyarországon évente több mint 1400 nő hal meg méhnyakrák következtében,
a védőoltással évente akár több száz élet is megmenthető.
A tavalyi tanévben a jogosult tanulók szüleinek mintegy 80 százaléka döntött a védőoltás mellett, biztosítva gyermekeik védelmét a HPV-fertőzéssel szemben - tették hozzá.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Magyarországhoz közel bukkantak fel a rettegett Sinaloa kartel tagjai: Black Hawk helikopterekkel csaptak le rájuk
Különleges akció volt Lengyelországban.
Felmérés: tízből hat jogosult azt mondta, hogy felvenné az Otthon Start hitelt
A fiatalok körében érezhetően nőtt a hitelfelvételi hajlandóság.
Jól ismert taktikát vettek elő Moszkvában, egyetlen céljuk van ezzel
Egyre nehezebb a helyzet.
„Nem hozunk orosz gázt Romániába” – Megszólalt az MVM vezére a romániai terjeszkedésről
Komoly politikai hullámokat vet az üzlet.
Akár százmilliós befektetést is kaphatnak a legígéretesebb startupok ezen a magyar egyetemen
Óbuda Uni Venture Capital egyedülálló kezdeményezés a hazai innovációs ökoszisztémában, már kilenc új céget karoltak fel.
Itt a bejelentés: így alakul holnaptól a benzin ára
Megjöttek a friss adatok.
Német gazdaság: egy sima, egy fordított
Két meglepő adat érkezett - lehet elkezdeni bizakodni?
Radikális lépésre készül Európa egyik legerősebb országa: súlyos szankciót kaphat Izrael
Hosszabb távon akár minden kapcsolat megszakadhat.
Olcsók a magyar részvények? - Interjú az Év Portfóliómenedzserével
A Donald Trump által okozott zűrzavar miatt most kevesebb figyelem irányul a klímavédelemre, de a zöldenergia-szektor már piaci alapon, támogatások nélkül robog előre. Egy sikeres... The post O
Azok a marhák...
Érzek némi bűntudatot a tegnapi dupla Angus-burger után. Még jó, hogy volt mellette sült krumpli is, legalább lefelé tolta az átlagos, kajánkénti szennyezésemet. Ám a... The post Azok a marh
Macy's Inc - kereskedés
Tavaly októberben vásároltam, nem is keveset, mert akkor azt hittem, hogy a korrekciónak vége, és már egy felfelé tartó impulzusba ülök bele pár hétre. Hát nem, az a korrekció idén április
Hasznos útmutatót ad Odüsszeusz az élet bolyongásaihoz
Az Odüsszeia kódja ma is friss. Fontos kérdésekben ad iránymutatást az eposz: mi múlik rajtunk és mi nem; mit lehet megúszni és mit nem; mi a nők szerepe a világban; milyen erők alakítják az
HR trendek 2025-2026
A magyar munkaerőpiac 2025-ben fordulóponthoz érkezett. A gazdasági bizonytalanság, a technológiai fejlődés és a társadalmi elvárások együtt formálják át a vállalatok működését. Az elk
Hullámok hátán a zöldebb energia felé
A tengerek, óceánok hullámzása és az árapály régóta ismert, állandó és kiszámítható energiaforrás. Az energetikai szakértők egyre többen hangsúlyozzák, hogy az
Deák Ferenc eladná a lelkét egy lakásért? (feat. Szabó László)
Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Podcasts és Soundcloud
Sosem látott pénzt költött el a leggazdagabb liga, de megfizetik az árát
Több, mint 1.360 milliárd forint - ennyit költöttek el az angol első osztály, a Premier League focicsapatai játékosokra a nyáron. Bődületes rekord, amit egy másik... The post Sosem látott pén
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Miért a tőzsdei befektetést válasszam az állampapír helyett?
Online előadásunkon megvizsgáljuk a két befektetési formát, megtárgyaljuk az előnyeiket és a hátrányaikat, sorra vesszük mikor mibe érdemes fektetni.
Olyan csúcsokat támad a forint, amit kevesen hittek – Mi történik?
A Közgazdász-vándorgyűlésen elhangzottak a magyar devizát is megmozgatták.
A Labubu babák a tőzsdén is tarolnak
Amikor az eredetit gyártja Kína, a másolatot a világ.
Pickup tuning a határban: ezek az extrák most a gazdák és vadászok kedvencei
A pickupok ütőképességét az extrák adják.