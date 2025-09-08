  • Megjelenítés
Ismét teljeskörűen használható a víz a székesfehérvári Szent György Kórházban
Ismét teljeskörűen használható a víz a székesfehérvári Szent György Kórházban

MTI
Megszűntek a korlátozások, ismét teljeskörűen használható a víz a székesfehérvári Szent György Kórházban - közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) hétfőn az MTI-vel.
Azt írták: az NNGYK hétfőn felszólította a Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórházat, hogy

vonja vissza saját hatáskörében hozott és fenntartott valamennyi vízfogyasztási korlátozó intézkedését.

A vizsgálati eredmények igazolták, hogy a vízbiztonsági engedéllyel rendelkező adagolószivattyú beépítése, a folyamatos fertőtlenítés beállítása, valamint a vízhálózat átmosatása eredményre vezetett azokon a helyeken, ahol rendeltetésszerűen használják a vizes szerelvényeket. Ezért nincs szükség további vízfogyasztási korlátozásokra"

- áll a közleményben.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

