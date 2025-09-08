Itt a bejelentés: így alakul holnaptól a benzin ára

  • Megjelenítés
Gazdaság

Portfolio
Holnap sem a benzin, sem a dízel árában nem kell változásra számítani - írja a holtankoljak.

A héten kedden változatlan marad a benzin és a gázolaj beszerzési ára.

A múlt heti változásokat követően a mai napon (2025.09.08-án) az alábbi átlagárakon tankolhatunk: 

  • 95-ös benzin: 589 Ft/liter
  • Gázolaj: 590 Ft/liter 
