Itt a hivatalos GDP-adat: nagyon jól tartja magát az ázsiai ország

A japán statisztikai hivatal második negyedéves GDP-revíziójában megerősítette, hogy a Donald Trump amerikai elnök által kivetett vámok ellenére is bővült a gazdaság a tavaszi időszakban. A statisztikai hivatal végleges adatai szerint
Japán GDP-je az április–júniusi időszakban 0,5 százalékkal bővült az év első három hónapjához képest, amely évesítve 2,2 százalékos bővülésnek felelt meg.
Az egy hónappal ezelőtti első adatközlésben még 0,3 százalékos negyedéves növekedés szerepelt, azaz a felülvizsgálat jelentős volt az előzetes értékhez képest.
Az előzetesnél sokkal jobb GDP-adat jelzi a japán gazdaság ellenállóságát, ezzel ugyanis már sorozatban öt egymást követő negyedéve tart a kibocsátás és a fogyasztás bővülése.
Az adatrevízió fő hajtóereje a vártnál erősebb lakossági fogyasztás és a készletfelhalmozás volt. A háztartások fogyasztása 0,4 százalékkal bővült az előző negyedévhez képest, szemben az előzetes 0,2 százalékkal. A vállalati beruházások ellentétes képet mutatnak, itt az előzetes 1,3 százalékos növekedést 0,6 százalékra korrigálták.
A nettó export (azaz az export és az import különbsége) 0,3 százalékponttal járult hozzá a növekedéshez, míg a belső kereslet hozzájárulása a korábbi -0,1-ről +0,2 százalékpontra fordult. Jelentős korrekció történt a készletfelhalmozásban is, amely az előzetes adatok szerint még -0,3 százalékponttal lehúzta a gazdasági növekedést, a végleges számok ugyanakkor azt mutatják, hogy semleges volt a hatása (0,0 százalékpont). A statisztikai hivatal szerint a vendéglátásban és a szórakoztatóiparban tapasztalt erősödés is fontos szerepet játszott a vártnál jobb adatokban.
A jövőbeli kilátásokat ugyanakkor beárnyékolják az Egyesült Államok által bevezetett vámok. Az amerikai importvámok megemelése – különösen az autók esetében alkalmazott 15 százalékos kulcs – komoly kockázat az exportorientált japán gazdaság számára.
A szakértők arra számítanak, hogy a harmadik negyedévben a külföldi kereslet gyengülése fékezni fogja majd a növekedést,
az ING Bank elemzői pedig negyedéves alapon egyenesen zsugorodást várnak a július-szeptemberi időszakban (-0,3 százalék). Bizakodásra egyedül az adhat okot, hogy a múlt héten Tokió és Washington véglegesített egy megállapodást, amely bizonyos termékek – köztük egyes autóipari tételek – vámterheinek csökkentésével némileg enyhítheti az ázsiai gazdaságra nehezedő nyomást.
Az elmúlt napokban ugyanakkor politikai szempontból is fordulatot hoztak Japánban, mivel
tegnap lemondott tisztségéről Isiba Sigeru miniszterelnök, ami a kormányzást és a gazdaságpolitikát érintő kérdésekben is átmeneti bizonytalanságot hozhat.
Egyes közgazdászok szerint ez – az amerikai vámkörnyezet kockázataival együtt – óvatosságra intheti a Japán Nemzeti Bankot a már hosszú ideje belengetett kamatemeléssel kapcsolatban. Az ING Bank elemzői egyelőre fenntartják az októberi kamatemelésre vonatkozó várakozásaikat, de elemzésükben hozzátették, hogy az elmúlt napok eseményei csökkentették a várt szigorítás esélyét.
Némileg más álláspontot képviselt Taro Kimura, a Bloomberg közgazdásza:
Japán meglepően erős második negyedévi GDP-je valószínűleg újabb jelzés volt a Bank of Japan számára arra, hogy az ár-bér spirál a gazdaságra nehezedő külső nyomás ellenére is sértetlen. Ez alátámasztja azt a véleményünket, hogy a Japán Bank októberben kamatot fog emelni.
Összességében a második negyedév végleges számai azt üzenik, hogy a belső kereslet – különösen a fogyasztás – képes volt ellensúlyozni a vámháború miatt elszenvedett külső sokkok egy részét. A következő hónapokban a piacok a harmadik negyedéves GDP-adatokra és a külkereskedelmi, illetve bizalmi indikátorokra figyelnek majd, hogy felmérjék, milyen mértékben lassítja a gazdaságot az amerikai vámok tényleges hatása, illetve mennyi lehetősége lesz a jegybanknak a monetáris szigorításra.
Forrás: Bloomberg
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Beütöttek Trump vámjai Kínának, a világot viszont így is felfalja
Miközben az amerikai export zuhanásban van, Kína máshol töretlen sikert arat: itt a részletes elemzés.
Történelmi fordulat: Amerika feladja a Kína elleni harcot, teljesen új irányba fordul
Trump inkább otthon akar rendet rakni.
Többségi tulajdont szerez a 4iG a Rábában
1789 forintos ajánlatot kaptak a részvényesek.
Otthon Start-igénylők, figyelem: nagy könnyítést jelentett be a NAV
Online is kérhető keresetkimutatás a hitelfelvételhez.
Putyin jobbkeze szerint valójában Európa „féktelen militarizmusa” a háború lezárásának legfőbb akadálya
Fanatizmussal vádolja az EU-t.
Úgy tűnik, elfogyott Trump türelme: egyszer és mindenkorra véget vetne az orosz-ukrán háborúnak
Egy újabb kör találkozó jöhet.
Azok a marhák...
Érzek némi bűntudatot a tegnapi dupla Angus-burger után. Még jó, hogy volt mellette sült krumpli is, legalább lefelé tolta az átlagos, kajánkénti szennyezésemet. Ám a... The post Azok a marh
Macy's Inc - kereskedés
Tavaly októberben vásároltam, nem is keveset, mert akkor azt hittem, hogy a korrekciónak vége, és már egy felfelé tartó impulzusba ülök bele pár hétre. Hát nem, az a korrekció idén április
Hasznos útmutatót ad Odüsszeusz az élet bolyongásaihoz
Az Odüsszeia kódja ma is friss. Fontos kérdésekben ad iránymutatást az eposz: mi múlik rajtunk és mi nem; mit lehet megúszni és mit nem; mi a nők szerepe a világban; milyen erők alakítják az
Hullámok hátán a zöldebb energia felé
A tengerek, óceánok hullámzása és az árapály régóta ismert, állandó és kiszámítható energiaforrás. Az energetikai szakértők egyre többen hangsúlyozzák, hogy az
HR trendek 2025-2026
A magyar munkaerőpiac 2025-ben fordulóponthoz érkezett. A gazdasági bizonytalanság, a technológiai fejlődés és a társadalmi elvárások együtt formálják át a vállalatok működését. Az elk
Deák Ferenc eladná a lelkét egy lakásért? (feat. Szabó László)
Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Podcasts és Soundcloud
Sosem látott pénzt költött el a leggazdagabb liga, de megfizetik az árát
Több, mint 1.360 milliárd forint - ennyit költöttek el az angol első osztály, a Premier League focicsapatai játékosokra a nyáron. Bődületes rekord, amit egy másik... The post Sosem látott pén
Jóléti társadalom megoldja a problémáidat?
Talán senki számára nem kérdés, hogy a világ gazdagodásával nem szabadultunk meg a gondjainktól. Sőt, sokszor a "gazdagabb" országokban "rosszabbul" élnek az emberek, mint a "szegényebbek
Olyan csúcsokat támad a forint, amit kevesen hittek – Mi történik?
A Közgazdász-vándorgyűlésen elhangzottak a magyar devizát is megmozgatták.
A Labubu babák a tőzsdén is tarolnak
Amikor az eredetit gyártja Kína, a másolatot a világ.
Pickup tuning a határban: ezek az extrák most a gazdák és vadászok kedvencei
A pickupok ütőképességét az extrák adják.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Miért a tőzsdei befektetést válasszam az állampapír helyett?
Online előadásunkon megvizsgáljuk a két befektetési formát, megtárgyaljuk az előnyeiket és a hátrányaikat, sorra vesszük mikor mibe érdemes fektetni.