Itt a hivatalos GDP-adat: nagyon jól tartja magát az ázsiai ország

Meglepte a piacokat a felülvizsgált második negyedéves GDP-adat Japánban. A statisztikai hivatal tájékoztatása szerint negyedéves alapon 0,5 százalékkal bővült az ázsiai ország bruttó hazai terméke, amely 0,2 százalékponttal magasabb az előzetes értéknél. A kedvező adat hátterében az erős lakossági fogyasztás áll, amely az év első felében képes volt ellensúlyozni a vámháború által okozott külkereskedelmi sokkot. A kilátások ezzel együtt borúsak, mivel a vámok és a japán miniszterelnök tegnapi lemondása miatt megugró bizonytalanság várhatóan már rövid távon fékezni fogja a gazdasági növekedést.

A japán statisztikai hivatal második negyedéves GDP-revíziójában megerősítette, hogy a Donald Trump amerikai elnök által kivetett vámok ellenére is bővült a gazdaság a tavaszi időszakban. A statisztikai hivatal végleges adatai szerint

Japán GDP-je az április–júniusi időszakban 0,5 százalékkal bővült az év első három hónapjához képest, amely évesítve 2,2 százalékos bővülésnek felelt meg.

Az egy hónappal ezelőtti első adatközlésben még 0,3 százalékos negyedéves növekedés szerepelt, azaz a felülvizsgálat jelentős volt az előzetes értékhez képest.

Az előzetesnél sokkal jobb GDP-adat jelzi a japán gazdaság ellenállóságát, ezzel ugyanis már sorozatban öt egymást követő negyedéve tart a kibocsátás és a fogyasztás bővülése.

Az adatrevízió fő hajtóereje a vártnál erősebb lakossági fogyasztás és a készletfelhalmozás volt. A háztartások fogyasztása 0,4 százalékkal bővült az előző negyedévhez képest, szemben az előzetes 0,2 százalékkal. A vállalati beruházások ellentétes képet mutatnak, itt az előzetes 1,3 százalékos növekedést 0,6 százalékra korrigálták.

A nettó export (azaz az export és az import különbsége) 0,3 százalékponttal járult hozzá a növekedéshez, míg a belső kereslet hozzájárulása a korábbi -0,1-ről +0,2 százalékpontra fordult. Jelentős korrekció történt a készletfelhalmozásban is, amely az előzetes adatok szerint még -0,3 százalékponttal lehúzta a gazdasági növekedést, a végleges számok ugyanakkor azt mutatják, hogy semleges volt a hatása (0,0 százalékpont). A statisztikai hivatal szerint a vendéglátásban és a szórakoztatóiparban tapasztalt erősödés is fontos szerepet játszott a vártnál jobb adatokban.

A jövőbeli kilátásokat ugyanakkor beárnyékolják az Egyesült Államok által bevezetett vámok. Az amerikai importvámok megemelése – különösen az autók esetében alkalmazott 15 százalékos kulcs – komoly kockázat az exportorientált japán gazdaság számára.

A szakértők arra számítanak, hogy a harmadik negyedévben a külföldi kereslet gyengülése fékezni fogja majd a növekedést,

az ING Bank elemzői pedig negyedéves alapon egyenesen zsugorodást várnak a július-szeptemberi időszakban (-0,3 százalék). Bizakodásra egyedül az adhat okot, hogy a múlt héten Tokió és Washington véglegesített egy megállapodást, amely bizonyos termékek – köztük egyes autóipari tételek – vámterheinek csökkentésével némileg enyhítheti az ázsiai gazdaságra nehezedő nyomást.

Az elmúlt napokban ugyanakkor politikai szempontból is fordulatot hoztak Japánban, mivel

tegnap lemondott tisztségéről Isiba Sigeru miniszterelnök, ami a kormányzást és a gazdaságpolitikát érintő kérdésekben is átmeneti bizonytalanságot hozhat.

Egyes közgazdászok szerint ez – az amerikai vámkörnyezet kockázataival együtt – óvatosságra intheti a Japán Nemzeti Bankot a már hosszú ideje belengetett kamatemeléssel kapcsolatban. Az ING Bank elemzői egyelőre fenntartják az októberi kamatemelésre vonatkozó várakozásaikat, de elemzésükben hozzátették, hogy az elmúlt napok eseményei csökkentették a várt szigorítás esélyét.

Némileg más álláspontot képviselt Taro Kimura, a Bloomberg közgazdásza:

Japán meglepően erős második negyedévi GDP-je valószínűleg újabb jelzés volt a Bank of Japan számára arra, hogy az ár-bér spirál a gazdaságra nehezedő külső nyomás ellenére is sértetlen. Ez alátámasztja azt a véleményünket, hogy a Japán Bank októberben kamatot fog emelni.

Összességében a második negyedév végleges számai azt üzenik, hogy a belső kereslet – különösen a fogyasztás – képes volt ellensúlyozni a vámháború miatt elszenvedett külső sokkok egy részét. A következő hónapokban a piacok a harmadik negyedéves GDP-adatokra és a külkereskedelmi, illetve bizalmi indikátorokra figyelnek majd, hogy felmérjék, milyen mértékben lassítja a gazdaságot az amerikai vámok tényleges hatása, illetve mennyi lehetősége lesz a jegybanknak a monetáris szigorításra.

Forrás: Bloomberg

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images