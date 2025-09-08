Katasztrofális vereséget szenvedett a láncfűrészes elnök

Argentína legnépesebb tartományában, Buenos Aires provinciában szenvedett súlyos vereséget Javier Milei elnök Libertariánus pártja, a La Libertad Avanza.
90 százalékos feldolgozottság mellett a Peronista ellenzék mintegy 47 százalékos támogatást ért el, miközben a regnáló elnök pártja csak 34 százalékot kapott.
Augusztusig Milei Argentína egyik leginkább támogatott elnökének számított, az elnök családját érintő korrupciós botrány ugyanakkor jelentősen rombolta a vezető hitelességét. A szenvedő gazdaság és a politikai botrányok hatására Milei támogatottsága 40 százalék alá csökkent, ami elnöksége alatt eddig egyszer sem történt még meg. Mindezek fényében nem meglepetés a tegnapi választási vereség sem.
Noha az elnök vereségét elismerve “tiszta kudarcnak” nevezte a tegnapi választást, megerősítette azon szándékát, hogy folytatja liberális gazdasági reformjait. Mindez azt jelenti, hogy
folytatódik a fegyelmezett költségvetési politika, az infláció elleni fellépés és a piacbarát intézkedések.
A vereség súlyát a közelgő októberi parlamenti választások adják, a Buenos Aires-i tartományi választások eredménye ugyanis fontos indikátora lehet a jövő havi kongresszusi választások kimenetelének (a nemzeti választói tömeg közel 40 százalékát ez a tartomány adja). A piacok érzékenyen reagáltak az eredményre: a részvényindexek és kötvényárak csökkentek, az ország kockázati felára pedig nőtt, mivel a befektetők egyre inkább kételkednek a kormány stabilitásában. Az ország fizetőeszköze, a peso szintén jelentőset gyengült a hírek hatására, a dollár árfolyama ugyanis 1355-ről 1400 fölé ugrott a feketepiacon.
A jelenlegi kritikus gazdasági helyzetben a vereség megrendítette hitet a reformok megvalósításában és a befogadóbb politikai erőtér kialakításában, így Milei helyzete egyre inkább nehezedik az októberi választások előtt. A következő egy hónap legfontosabb kérdése az lesz, hogy az argentin elnök vajon képes lesz-e bármilyen rövid távú sikert felmutatni, ellenkező esetben ugyanis könnyen lehet, hogy elnöksége második felében a mostaninál is komolyabb parlamenti ellenszélben lesz kénytelen folytatni reformjait.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
