Kiadták a figyelmeztetést: itt okoz nagy veszélyt a felhőszakadás

Néhány Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei járásra narancs riasztást hirdettek a veszélyes felhőszakadások miatt.

Szépen "zivatarozik" az Északi-középhegység, valamint annak déli előtere és a Jászság, írja a HungaroMet.

A cellák szinte egy helyben toporognak, alig van áthelyeződés, a kihullható víztartalom pedig igen nagy, így a felhőszakadás az elsődleges veszélyforrás.

Néhány járásra felhőszakadás miatt 2. fokú, narancs riasztás érvényes.

