  • Megjelenítés
Kiadták a figyelmeztetést: itt okoz nagy veszélyt a felhőszakadás
Gazdaság

Kiadták a figyelmeztetést: itt okoz nagy veszélyt a felhőszakadás

Portfolio
Néhány Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei járásra narancs riasztást hirdettek a veszélyes felhőszakadások miatt.

Szépen "zivatarozik" az Északi-középhegység, valamint annak déli előtere és a Jászság, írja a HungaroMet.

A cellák szinte egy helyben toporognak, alig van áthelyeződés, a kihullható víztartalom pedig igen nagy, így a felhőszakadás az elsődleges veszélyforrás.

Néhány járásra felhőszakadás miatt 2. fokú, narancs riasztás érvényes.

felhőszakadás
Kapcsolódó cikkünk

Kiadták a figyelmeztetést: több megyében is jégeső jöhet

Nagy a baj a magyarok kedvenc üdülőhelyén, kiadták a vörös riasztást

Villámárvizek sújtják Magyarországot - Videókon mutatjuk

Kiadták a figyelmeztetést: 50 milliméter eső zúdulhat le ebben a megyében

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Azok a marhák...

Érzek némi bűntudatot a tegnapi dupla Angus-burger után. Még jó, hogy volt mellette sült krumpli is, legalább lefelé tolta az átlagos, kajánkénti szennyezésemet. Ám a... The post Azok a marh

Kasza Elliott-tal

Macy's Inc - kereskedés

Tavaly októberben vásároltam, nem is keveset, mert akkor azt hittem, hogy a korrekciónak vége, és már egy felfelé tartó impulzusba ülök bele pár hétre. Hát nem, az a korrekció idén április

RSM Blog

HR trendek 2025-2026

A magyar munkaerőpiac 2025-ben fordulóponthoz érkezett. A gazdasági bizonytalanság, a technológiai fejlődés és a társadalmi elvárások együtt formálják át a vállalatok működését. Az elk

PR cikk

Konferencia ajánló

Sikerklub hazai kkv-nak

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum

2025. szeptember 17.

Portfolio Future of Finance 2025

2025. szeptember 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
GettyImages-2219234461-erdő-falu-hegy-időjárás-mezőgazdaság-növénytermesztés-természet-tó-vidék-viz
Gazdaság
Itt a hivatalos GDP-adat: nagyon jól tartja magát az ázsiai ország
Pénzcentrum
Láthatatlan gyilkos vadászik a magyarokra az otthonaikban: naponta 4-en halnak meg
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility