Kiderült, melyik használt autók kelnek el a leggyorsabban Magyarországon

A hazai használtautó-piacon
a leggyorsabban gazdát cserélő modellek listáját a Peugeot 307 vezeti, amely átlagosan mindössze 8-9 nap alatt talál új tulajdonosra
- derül ki a Használtautó.hu statisztikáiból.
"A minimum száz aktív hirdetéssel rendelkező autók közül vizsgálva 2025 augusztusában a legmagasabb forgási sebességű autó a Peugeot 307 volt, ami átlagosan 8-9 nap alatt értékesítésre került" – nyilatkozta Lőcsei Dániel, a Használtautó.hu Senior Brand Manager-e.
A legkelendőbb modellek élmezőnyét a Suzuki és a Peugeot uralja. A második helyen a Suzuki Wagon R+ áll, amely csak órákkal marad el a 307 mögött. A dobogó harmadik fokára a Suzuki Ignis került 9-10 napos átlagos értékesítési idővel, míg a negyedik és ötödik helyen a Peugeot 206 és a Suzuki Swift osztozik, szintén 9-10 napos átfutással.
A szakértő szerint a magyar vásárlók döntéseit elsősorban az ár és a márka megítélése befolyásolja. "Érthető, hogy a Suzuki az egyik legjobb forgási sebességgel rendelkező márka, hiszen a magyar lakosság jelentős részében pozitív megítéléssel és az adott árkategóriában rendkívül jó ár-érték aránnyal rendelkeznek. A Suzuki használt modelljei amellett, hogy egyszerű konstrukciójuk révén rendkívül megbízhatóak, szervizelésük is kedvező és kiszámítható."
A Peugeot népszerűségét a szakember azzal magyarázza, hogy "a Peugeot minőségi megítélése az idősebb modelleknél magasabb, egyfajta 'szintlépésként' tekinthető a Suzukihoz képest."
A legnagyobb darabszámban forgalomban lévő öt modell közül a Suzuki Swift találja meg leggyorsabban új tulajdonosát (9-10 nap).
Az Opel Astra, amely a legtöbb példánnyal fut hazánkban, átlagosan 22-23 nap alatt kel el.
A Ford Focus és az Opel Corsa egyaránt 23-24 napot tölt a piacon, míg a Volkswagen Golf értékesítése 24-25 napot vesz igénybe.
Az életkor szerinti elemzés azt mutatja, hogy a 15 évnél idősebb járművek találnak leggyorsabban gazdára, átlagosan 21-22 nap alatt. Ezt követik a 10-14 év közötti és az 5-9 év közötti autók 25-28 napos átfutással. A legfrissebb, 0-4 éves járművek értékesítése a leghosszadalmasabb, átlagosan 42-43 napot igényel.
A luxuskategóriában jelentősen hosszabb értékesítési idővel kell számolni.
A Ferrari modellek átlagosan 40-41 napig, a Bentley-k 54-55 napig, míg a Lamborghinik 59-60 napig várnak új tulajdonosukra a hirdetési felületen.
