Lépett az olajszövetség - Reagál a piac
Portfolio
A Brent nyersolaj jegyzése több mint 2 százalékkal emelkedett, részben visszanyerve a múlt heti veszteségeket, miután az OPEC+ termelési emelése a vártnál szerényebbnek bizonyult, és az orosz kőolajra vonatkozó esetleges újabb szankciók lehetősége is aggodalmakat keltett - írja a Reuters.

Az OPEC+ a hétvégi ülésén jelezte, hogy októbertől tovább növeli a termelést,

de az extra termelés volumene kisebb volt, mint amit az elemzők előzetesen vártak.

A Reuters korábban arról számolt be, hogy a tagok további emelést fontolgatnak.

A piac előreszaladt az OPEC+ emeléssel kapcsolatban

- nyilatkozta Ole Hansen, a Saxo Bank nyersanyag-stratégiai vezetője.

Ma egy klasszikus 'sell the rumour, buy the fact' reakciót látunk.

A Brent nyersolaj ára 1,45 dollárral (2,2%) 67 dollárra emelkedett hordónként, míg az amerikai West Texas Intermediate nyersolaj ára 1,36 dollárral (2,2%) 63,2 dollárra nőtt.

Mindkét irányadó olajfajta több mint 2%-ot esett pénteken, miután a gyenge amerikai munkaerőpiaci jelentés rontotta az energiakereslet kilátásait. A múlt héten összességében több mint 3%-os veszteséget könyveltek el.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Az OPEC+ április óta folyamatosan növeli a termelést, miután évekig csökkentette azt az olajpiac támogatása érdekében. Az OPEC+ nyolc tagja októbertől napi 137 000 hordóval emeli a termelést.

Ez azonban jóval alacsonyabb, mint a szeptemberi és augusztusi mintegy 555 000 hordó/nap, illetve a júliusi és júniusi 411 000 hordó/nap emelés.

A legújabb emelés hatása várhatóan viszonylag alacsony lesz, mivel egyes tagok túltermeltek. Így a magasabb termelési szint valószínűleg olyan hordókat is tartalmaz, amelyek már a piacon vannak - mondták elemzők.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock

