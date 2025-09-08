Lépett az olajszövetség - Reagál a piac

Az OPEC+ a hétvégi ülésén jelezte, hogy októbertől tovább növeli a termelést,
de az extra termelés volumene kisebb volt, mint amit az elemzők előzetesen vártak.
A Reuters korábban arról számolt be, hogy a tagok további emelést fontolgatnak.
A piac előreszaladt az OPEC+ emeléssel kapcsolatban
- nyilatkozta Ole Hansen, a Saxo Bank nyersanyag-stratégiai vezetője.
Ma egy klasszikus 'sell the rumour, buy the fact' reakciót látunk.
A Brent nyersolaj ára 1,45 dollárral (2,2%) 67 dollárra emelkedett hordónként, míg az amerikai West Texas Intermediate nyersolaj ára 1,36 dollárral (2,2%) 63,2 dollárra nőtt.
Mindkét irányadó olajfajta több mint 2%-ot esett pénteken, miután a gyenge amerikai munkaerőpiaci jelentés rontotta az energiakereslet kilátásait. A múlt héten összességében több mint 3%-os veszteséget könyveltek el.
Az OPEC+ április óta folyamatosan növeli a termelést, miután évekig csökkentette azt az olajpiac támogatása érdekében. Az OPEC+ nyolc tagja októbertől napi 137 000 hordóval emeli a termelést.
Ez azonban jóval alacsonyabb, mint a szeptemberi és augusztusi mintegy 555 000 hordó/nap, illetve a júliusi és júniusi 411 000 hordó/nap emelés.
A legújabb emelés hatása várhatóan viszonylag alacsony lesz, mivel egyes tagok túltermeltek. Így a magasabb termelési szint valószínűleg olyan hordókat is tartalmaz, amelyek már a piacon vannak - mondták elemzők.
Forrás: Reuters
Címlapkép forrása: Shutterstock
